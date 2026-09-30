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cm grafica del piero
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Moggi: «Del Piero ahora no es la prioridad de la Juventus, primero un equipo fuerte»

Juventus
A. Del Piero

El ex director general comenta los rumores sobre el cambio en la presidencia de la Juventus

El nombre de Alessandro Del Piero vuelve cíclicamente a estar de actualidad cada vez que se habla de un cambio en la presidencia de la Juventus. Y también en estos días, en los que se disparan los rumores sobre el posible sucesor de Gianluca Ferrero, son muchos los que sueñan con el regreso del número 10 a la Juventus, detrás del escritorio.

  • En los micrófonos de Radio Radio, de esta posibilidad también habló Luciano Moggi, ex director general de la Juventus: «Del Piero es un icono que está bien en cualquier sitio, pero en este momento la Juventus probablemente tiene como prioridad hacer un equipo fuerte, que infunda miedo a los rivales y contar con dirigentes que sepan lo que hacen y lo que deben hacer -recoge Tuttosport-. Después, una vez hecho un equipo importante, desde luego no vendría mal la presencia de un jugador importante como Del Piero. Por otra parte, en este momento está a la espera un jugador que creo que todos aprecian por lo que ha hecho, como Chiellini. Por lo tanto, el verdadero problema en este momento no es la prioridad de tener un presidente, porque si no se hace como hacen en la federación, que cambian los estribos sin pensar que luego los estribos no van a jugar».


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