Croacia, en estado de shock por el clamoroso 0-7 encajado en casa ante Inglaterra en el último partido de este parón, correspondiente a la Nations League. El equipo de Bilic fue aniquilado sobre el campo por el de Tuchel, que le infligió la peor derrota de su historia.





Un trago amargo de digerir para un grupo que ha logrado grandísimos resultados, incluida una final del Mundial, y que ahora debe hacerse preguntas sobre su futuro. Entrevistado al final del partido, Luka Modric —el líder de Croacia— ha utilizado palabras duras. Esto es lo que dijo el centrocampista del Milan.