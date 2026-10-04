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modric(C)Getty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Modric reprende a Croacia: «Siento vergüenza por el 0-7 ante Inglaterra, es la primera vez en 20 años. Así dilapidamos la reputación que nos hemos construido»

Croacia vs Inglaterra
Croacia
Inglaterra
UEFA Nations League A
AC Milán

Croacia, en estado de shock por el clamoroso 0-7 encajado en casa ante Inglaterra en el último partido de este parón, correspondiente a la Nations League. El equipo de Bilic fue aniquilado sobre el campo por el de Tuchel, que le infligió la peor derrota de su historia.


Un trago amargo de digerir para un grupo que ha logrado grandísimos resultados, incluida una final del Mundial, y que ahora debe hacerse preguntas sobre su futuro. Entrevistado al final del partido, Luka Modric —el líder de Croacia— ha utilizado palabras duras. Esto es lo que dijo el centrocampista del Milan.

  • «Es difícil encontrar una explicación para una actuación así, sin duelos, faltas, agresividad ni cohesión... Llevo aquí 20 años, pero es la primera vez que siento vergüenza después de un partido. Se puede perder, alguien es más fuerte, ahora mismo ellos son más fuertes, pero perder de esta manera y dilapidar así la reputación que nos hemos construido en todos estos años es inaceptable. Siento auténtica vergüenza».

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