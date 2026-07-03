Modric: «No es el momento de hablar de mi futuro, pronto lo sabréis». Amorim le llama

El final de su carrera. Sin duda con la camiseta de Croacia; queda por ver si también como jugador de un equipo de club. Tras la derrota ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, Luka Modrić se despide de la selección, con la que jugó 202 partidos y marcó 29 goles. En Toronto respondió así sobre su futuro: «No es el momento de hablar de ello, pronto lo sabréis».