MLS presenta calendario para el 2026: Inter Miami estrenará estadio y habrá receso mundialista

La temporada regular iniciará el sábado 21 de febrero, con 34 partidos por club (17 como local y 17 como visitante). Además, jugarán en dos ocasiones (28 partidos) contra clubes de su conferencia, así como contra seis rivales de conferencia opuesta.

La misma terminará el sábado 7 de noviembre con el Decision Day 2026, que determinará los clasificados a los Audi MLS Cup Playoffs 2026.