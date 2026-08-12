El Ultimax Pro presenta gráficos fluidos que irradian desde cada panel y capturan la atmósfera que se crea cuando miles de aficionados se convierten en una sola voz. Los colores superpuestos se funden en nuevos tonos, mientras que los detalles plateados de calidad prémium en los característicos chevrones Delta reflejan el propio trofeo de la Community Shield.

Alex Roberts, responsable de marca en Mitre, dijo: "La FA Community Shield siempre ha sido una ocasión única en el calendario futbolístico. Siempre ha marcado el momento en el que el fútbol está de verdad de vuelta, y queríamos crear un balón de partido a la altura de ese momento.

"Cada balón oficial de partido que creamos debe reflejar la historia que hay detrás del encuentro. Para la Community Shield, eso significaba celebrar la energía, la emoción y la unión que la convierten en una ocasión tan especial. Con eso en mente, hemos creado un llamativo balón de élite, que realmente merece ocupar el centro de la escena. ¡Tengo la ligera sospecha de que este balón va a tener mucha demanda; personalmente, es uno de mis diseños favoritos hasta la fecha!"