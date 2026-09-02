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¿Misión imposible? Por qué la historia de la Bundesliga sigue fuera del alcance de Harry Kane mientras el prolífico delantero del Bayern de Múnich persigue el récord goleador de Robert Lewandowski
Lewandowski marcó 41 goles en la Bundesliga en la temporada 2020-21
El legendario delantero polaco Lewandowski, que ganó ocho títulos nacionales y la Champions League durante su memorable etapa en el Allianz Arena, firmó una cifra absolutamente impresionante de 41 goles en la campaña nacional 2020-21 en Alemania.
Nadie puede decir que haya igualado ese registro, con algunos de los mejores del mundo quedándose dolorosamente cerca. Kane entra en esa categoría. Ha marcado 146 goles con el Bayern en 149 partidos.
Su maldición con los títulos se ha acabado en Baviera, al tiempo que ha logrado algunas entradas notables en los libros de historia. El incombustible jugador de 33 años está a solo dos goles de convertirse en centenario de la Bundesliga. Ha ganado tres Botas de Oro consecutivas desde que rompió sus vínculos con el Tottenham.
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Por qué a Kane le resultará difícil batir el récord de Lewandowski
Se espera que Kane firme un nuevo contrato en Múnich, tras entrar en el último año de su actual acuerdo, pero ¿puede superar a Lewandowski en el apartado goleador? Al responder a esa pregunta, Hamann, que hablaba en asociación con ToonieBet, dijo a GOAL sobre esas hazañas en busca de récords: «Bueno, se mantuvo durante 40 o 50 años y todo el mundo decía que no era posible hacerlo. Pero entonces Lewandowski encontró otra marcha y superó a Gerd Muller por uno.
«Kane ha marcado muchísimos goles en dos o tres temporadas fantásticas y aun así se quedó a cuatro o cinco. Y yo dije esto, creo que fue en Navidad hace ocho meses, nueve meses, cuando la gente decía: “oh, ¿es capaz? porque había marcado, creo, 17, 18, 19 goles en la primera mitad de la temporada”. Y yo dije: creo que todo depende de la Champions League porque, si llegan lejos en la Champions League, habrá uno, dos o tres partidos en los que no jugará, o quizá entre, o incluso no juegue en absoluto.
«Y creo que, si quieres batirlo, probablemente tengas que jugar al menos 30, probablemente 32, quizá todos los partidos. Y con los partidos extra en la Champions League ahora, él tiene un año más.
«Si caen eliminados en la fase de grupos, que no va a pasar, creo que probablemente tendría opciones de lograrlo. Pero no ocurrirá porque probablemente volverá a llegar lejos en la Champions League.
«Y creo que eso juega en su contra cuando se trata del récord porque, cuando juegas un partido de liga en el que probablemente ya has ganado la liga entre dos semifinales o cuartos de final de la Champions League, creo que las posibilidades de que no juegue son muy altas. No van a arriesgar con él y eso no le ayuda. Así que, ¿es capaz de hacerlo? Sí, claro que sí. No creo que lo haga».
¿Ganará Kane cinco Botas de Oro consecutivas en la Bundesliga?
Si amplía su etapa en el Allianz, potencialmente por un par de años más, entonces Kane podría igualar el récord de Lewandowski de cinco Botas de Oro consecutivas, lo que sería todo un logro.
Preguntado por si el capitán de Inglaterra está destinado a alcanzar esa cifra si se mantiene en forma, el excentrocampista del Bayern Hamann añadió: «Absolutamente. Y, obviamente, es un embajador. Es fantástico. Es simplemente una persona muy agradable. Y, obviamente, todo el mundo aprecia, no solo los aficionados del Bayern de Múnich, sino todo el mundo aprecia que el capitán de Inglaterra juegue en la Bundesliga.
«Y creo que está muy asentado allí. Hablan de un nuevo contrato. Creo que su familia y su mujer están muy felices y asentadas en Múnich. Así que es bueno oírlo.
«Si se mantiene en forma, probablemente parte de 20 o 25 goles. Cada gol que marque a partir de ahí probablemente sea un extra. Pero no puedo imaginar un escenario en el que no marque 20 o 25 goles, algo que en la mayoría de los años le da esa gran Bota de Oro.
«La volverá a ganar si se mantiene en forma. Y es simplemente un rematador extraordinario. Obviamente, todos hablamos de su capacidad para lanzar penaltis. Pero su definición con ambas piernas es simplemente... No estoy seguro de que haya habido un rematador en la historia del fútbol más letal cuando se trata de ocasiones delante de la portería.»
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Kane aspira al Balón de Oro y a conquistar la Champions League con el Bayern
Mientras que Kane, que es el máximo goleador histórico del Tottenham y de Inglaterra, ha estado igualando a Lewandowski en la mayoría de apartados, necesitaría pasar varios años más en Múnich para acercarse a los 344 goles del polaco con el Bayern.
Ese no es un objetivo que tenga en mente, ya que su atención está centrada en conquistar más grandes títulos en el presente, incluida la Champions League, mientras sigue siendo uno de los principales candidatos a saborear la gloria del Balón de Oro en 2026.
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