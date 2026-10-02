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¡Misión de rescate en la Serie A! Inter, Atalanta y Lazio lanzan ofertas para acabar con la pesadilla de Federico Chiesa en el Liverpool
Trío italiano al acecho del descartado Chiesa
La decepcionante etapa de Chiesa en el Liverpool parece estar llegando a un punto de ruptura, con tres clubes de la Serie A dispuestos ahora a ofrecer al extremo una vía de salida a sus problemas en la Premier League. Según los informes, Inter, Atalanta y Lazio siguen de cerca la situación del jugador de 28 años, después de un complicado inicio de la temporada 2026-27 que le ha llevado a convertirse en una figura secundaria bajo el actual régimen de Anfield.
Según un informe de Calciomercato, ya han comenzado conversaciones informales entre los pretendientes italianos y los representantes de Chiesa. El extremo ha atravesado recientemente un periodo muy difícil en Merseyside, algo que queda reflejado en el hecho de que todavía no ha disputado ni un solo minuto oficial con el Liverpool en lo que va de temporada.
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Problemas en Anfield y desprecio en la Champions League
El internacional italiano llegó al Liverpool en agosto de 2024 en lo que se describió como una ganga de aproximadamente 10 millones de libras. Tras pasar cuatro exitosos años en la Juventus, se esperaba que Chiesa aportara una profundidad de élite a la línea ofensiva del Liverpool. Sin embargo, el futbolista italiano, internacional en 51 ocasiones, nunca ha logrado realmente asentarse en la Premier League, ya que con frecuencia ha quedado relegado en el orden de preferencias y ha tenido problemas de estado físico y de forma. Esta falta de impacto culminó con su exclusión de la plantilla del club para la Champions League de la presente temporada, una señal clara de que ya no entra en los planes a largo plazo.
Su ausencia de la competición europea no ha hecho más que alimentar los rumores sobre una salida inminente. Aunque logró sobrevivir a una reestructuración veraniega de la plantilla que tuvo como hecho destacado la marcha de la leyenda del club Mohamed Salah al Trabzonspor turco, la situación de Chiesa no ha mejorado. Con la apertura del mercado de fichajes de invierno prevista para el viernes 1 de enero, la posibilidad de una cesión o de un traspaso definitivo de vuelta a Italia es cada vez mayor.
Las ambiciones internacionales y la nueva era de Mancini
Más allá de su carrera de clubes, una vuelta a la Serie A se considera esencial para las perspectivas internacionales de Chiesa. El delantero todavía no ha entrado en ninguna convocatoria de la nueva seleccionadora de Italia, Roberto Mancini, que en gran medida ha apostado por talentos más jóvenes mientras la Azzurra busca reconstruirse. Italia se encuentra actualmente en un periodo de transición tras la decepción de quedarse fuera de una tercera Copa del Mundo consecutiva durante el verano, y Mancini está decidido a establecer una nueva identidad para la selección nacional.
La necesidad de un cambio de aires ya fue subrayada el año pasado por el exseleccionador de Italia Luciano Spalletti, que aconsejó públicamente al extremo buscar un futuro lejos de Anfield para revitalizar una carrera estancada. Spalletti sugirió que dejar la Premier League sería el mejor paso para que Chiesa recupere su sitio en la élite del fútbol.
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El historial y los títulos de Chiesa
Desde su llegada al Liverpool, Chiesa ha disputado 50 partidos en todas las competiciones, con cinco goles y cinco asistencias, y conquistó el título de la Premier League con el club en la temporada 2024-25. Antes de su traspaso a Anfield, el extremo vivió una etapa cargada de títulos en Italia, donde ganó dos Copas Italia y la Supercopa Italiana con la Juventus, además de su memorable triunfo en la Eurocopa 2020 con la selección italiana.
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