«Mis padres no estaban tan convencidos»: Lennart Karl revela cómo desafió a su familia para fichar por el Bayern de Múnich a los 14 años

La idea de dejar su casa para ingresar en el internado de la cantera suscitó al principio muchas dudas en su familia, pese a que el joven delantero tenía entonces varias propuestas alternativas sobre la mesa.

Al recordar cómo se mantuvo firme en su decisión y se adaptó a vivir lejos de casa, Karl explicó en una entrevista con DAZN: «Mis padres no estaban muy convencidos, sobre todo mi madre. Pero desde el principio dije que quería ir allí. Cuando vi las instalaciones por primera vez, me dije: “Quiero ir allí”.

«Voy a hacerlo, voy a seguir adelante hasta el final. Mis padres no estaban precisamente de mi lado. Tenía algunas otras ofertas, pero dije que iba a hacerlo. Entré en el internado. Durante las dos primeras semanas eché un poco de menos mi casa. Me preguntaba cómo iba a salir todo. Pero después conocí a los chicos del internado y, a partir de ahí, todo fue bastante rápido. Lo pasé realmente muy, muy bien allí».