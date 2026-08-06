Cristiano Ronaldo/IG
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«Mis juguetes»: Cristiano Ronaldo muestra un garaje de supercoches repleto de Ferraris, Bugattis e hiperdeportivos raros
Ronaldo abre las puertas del garaje
Cristiano Ronaldo ofreció esta semana a los aficionados una inusual mirada a su colección privada, publicando tres fotografías del garaje de su casa en las que presumió de una llamativa alineación de superdeportivos. El capitán del Al-Nassr, todavía alejado de su club durante un descanso prolongado tras el Mundial, compartió las imágenes en Instagram con un sencillo pie de foto de dos palabras que no necesitaba más explicación.
El sencillo pie de foto que lo decía todo
«Mis juguetes», escribió Ronaldo junto a las fotos, un pie de foto que se quedaba corto para lo que realmente se mostraba. Según los informes, la flota del delantero portugués incluye cuatro Ferrari, un Lamborghini Aventador, un Porsche 911, dos Bugatti y un McLaren Senna, entre otros vehículos. En total, se dice que Ronaldo posee alrededor de 13 coches deportivos, con una colección valorada en aproximadamente 11 millones de euros, un garaje que refleja su condición de uno de los futbolistas que más ha ganado de todos los tiempos, construido a lo largo de dos décadas en clubes como el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus antes de su marcha a Arabia Saudí.
Un recordatorio del estatus de Ronaldo mientras se mantiene alejado de los focos
La publicación llega en un momento destacado. Ronaldo, de 41 años, ha estado disfrutando de unas largas vacaciones de verano desde la eliminación de Portugal en octavos de final del Mundial de 2026, pasando tiempo con su familia en Mallorca mientras la plantilla del Al-Nassr completaba una concentración de pretemporada en Lisboa sin él. Sí hizo una breve aparición a pie de campo durante el amistoso del Al-Nassr contra el Almería para saludar a sus compañeros, pero todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo, una decisión que el club ha presentado como un plan de puesta a punto controlado y no como un problema de mayor alcance, de cara a una campaña en la que sigue teniendo contrato tras la ampliación de dos años que firmó el año pasado.
Qué le espera a continuación a Ronaldo y al Al-Nassr
El descanso no durará mucho más. La concentración de Al-Nassr en Lisboa concluyó el 5 de agosto y se espera que la plantilla, con Ronaldo incluido, regrese a Riad poco después, lo que le deja aproximadamente una semana de entrenamiento completo antes de que la temporada de la Saudi Pro League arranque el 15 de agosto contra Al-Fateh. El equipo de Ange Postecoglou comenzará la campaña como vigente campeón después de poner fin por fin a la sequía de títulos nacionales de Ronaldo en mayo, al sellar el campeonato con una victoria por 4-1 sobre Damac en la que marcó dos goles, su primer gran título de club desde que ganó la Serie A con la Juventus en 2020. Por ahora, sin embargo, las puertas del garaje son lo único que está abriendo Ronaldo.
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