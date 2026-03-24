«Mis compañeros me van a maldecir por esto»: la estrella del BVB aboga por un cambio normativo polémico

Además, Beier se deshizo en elogios hacia un compañero de equipo al que seguramente no le haya gustado mucho su propuesta de cambio en el reglamento: Waldemar Anton, quien, a diferencia de él, forma parte de la convocatoria de marzo del seleccionador nacional Julian Nagelsmann para los partidos amistosos contra Suiza y Ghana a finales de mes. En el mismo contexto, mencionó a Grischa Prömel, de su antiguo club, el TSG Hoffenheim, que tampoco fue convocado. En su opinión, ambos «se quedarían un poco en el olvido y no recibirían el reconocimiento que realmente se merecen».

La no convocatoria de Beier había causado cierta sorpresa últimamente, ya que el delantero se encuentra en excelente forma en el BVB desde hace varias semanas. En los últimos 13 partidos de la Bundesliga sumó cinco goles y cinco asistencias, y también brilló como goleador en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo. Por eso, su ausencia en la convocatoria de Nagelsmann le resultó «incomprensible» al emblemático portero del Dortmund, Roman Weidenfeller. Didi Hamann tampoco mostró mucha comprensión por la decisión y, de haber sido por él, no habría convocado sobre todo a Leroy Sané.

En su posición, Beier sigue los pasos de Fernando Torres. «Era un jugador increíble», dijo el jugador de 23 años y destacó: «Tenía realmente todo lo que se necesita como delantero de punta: remate, control del balón, visión de juego, intuición». Además, el icono del Bayern Arjen Robben fue en su día uno de sus modelos a seguir.