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Miroslav Klose felicita a Lionel Messi tras batir el récord del Mundial con un doblete ante Austria
Klose elogia al nuevo rey del Mundial
La leyenda alemana Klose elogió a Messi tras ver caer su récord de tantos años. Klose, retirado con 16 goles en Copas del Mundo, admiró al jugador del Inter de Miami, quien marcó un doblete y llevó a Argentina a ganar 2-0 a Austria el lunes.
«Siempre he dicho que Messi no es ningún don nadie», afirmó el jugador de 48 años. «Para mí, Leo es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Enhorabuena, campeón!».
El exdelantero del Bayern de Múnich, líder desde 2014, admitió que le alegraba ceder el trono a un jugador del calibre de Messi.
Antes del Mundial 2026, Klose ya preveía que su marca caería: «Me parece perfecto; el récord se romperá y, si es Messi quien lo hace, mejor. Siempre he sido su admirador».
- AFP
Messi se hace con el récord en Dallas
Messi llegó al partido contra Austria con 16 goles, marca que igualó a Klose tras un ‘hat-trick’ en el 3-0 sobre Argelia. En Dallas, firmó un doblete y batió el récord histórico.
El récord llegó en el 38’, cuando marcó su 17.º gol en Mundiales. Y en los últimos segundos añadió el 18.º. Con este doblete, Argentina ya está en las eliminatorias y aún le queda un partido.
Superar el contratiempo de la penalización temprana
La noche histórica del ocho veces ganador del Balón de Oro casi empieza mal. En el minuto nueve, Argentina tuvo un penalti, pero Messi, de forma poco habitual, lo falló. Sin embargo, el veterano delantero no se rindió y, poco después, abrió el marcador en la primera parte para calmar los ánimos.
«Es espectacular cómo sucedió», admitió tras el partido. «Tuve el penalti para ampliar el marcador, pero quizá, de haberlo marcado, no habría hecho los otros dos. Nunca se sabe, pero estoy contento con el resultado y el trabajo del equipo».
- AFP
Argentina aspira a revalidar el título
Con seis puntos en dos partidos, el equipo de Lionel Scaloni avanzó a dieciseisavos. Para Messi, el récord es secundario frente al objetivo de revalidar el título.
«Estoy muy contento por la victoria», declaró el jugador de 38 años. «Fue un triunfo importante y muy disputado que nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial; todos los partidos son igualados e intensos».