Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
GFX Miroslav Klose Lionel MessiGetty/GOAL
Mohamed Saeed

Traducido por

Miroslav Klose felicita a Lionel Messi tras batir el récord del Mundial con un doblete ante Austria

L. Messi
Argentina
M. Klose
Austria
World Cup

Miroslav Klose felicitó con elegancia a Lionel Messi tras superarle como máximo goleador de los Mundiales. El argentino, de 38 años, se situó en lo más alto tras una actuación impecable contra Austria, mientras los campeones defensores siguen en busca de nuevas glorias.

  • Klose elogia al nuevo rey del Mundial

    La leyenda alemana Klose elogió a Messi tras ver caer su récord de tantos años. Klose, retirado con 16 goles en Copas del Mundo, admiró al jugador del Inter de Miami, quien marcó un doblete y llevó a Argentina a ganar 2-0 a Austria el lunes.

    «Siempre he dicho que Messi no es ningún don nadie», afirmó el jugador de 48 años. «Para mí, Leo es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Enhorabuena, campeón!».

    El exdelantero del Bayern de Múnich, líder desde 2014, admitió que le alegraba ceder el trono a un jugador del calibre de Messi.

    Antes del Mundial 2026, Klose ya preveía que su marca caería: «Me parece perfecto; el récord se romperá y, si es Messi quien lo hace, mejor. Siempre he sido su admirador».

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Messi se hace con el récord en Dallas

    Messi llegó al partido contra Austria con 16 goles, marca que igualó a Klose tras un ‘hat-trick’ en el 3-0 sobre Argelia. En Dallas, firmó un doblete y batió el récord histórico.

    El récord llegó en el 38’, cuando marcó su 17.º gol en Mundiales. Y en los últimos segundos añadió el 18.º. Con este doblete, Argentina ya está en las eliminatorias y aún le queda un partido.

  • Superar el contratiempo de la penalización temprana

    La noche histórica del ocho veces ganador del Balón de Oro casi empieza mal. En el minuto nueve, Argentina tuvo un penalti, pero Messi, de forma poco habitual, lo falló. Sin embargo, el veterano delantero no se rindió y, poco después, abrió el marcador en la primera parte para calmar los ánimos.

    «Es espectacular cómo sucedió», admitió tras el partido. «Tuve el penalti para ampliar el marcador, pero quizá, de haberlo marcado, no habría hecho los otros dos. Nunca se sabe, pero estoy contento con el resultado y el trabajo del equipo».


  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Argentina aspira a revalidar el título

    Con seis puntos en dos partidos, el equipo de Lionel Scaloni avanzó a dieciseisavos. Para Messi, el récord es secundario frente al objetivo de revalidar el título.

    «Estoy muy contento por la victoria», declaró el jugador de 38 años. «Fue un triunfo importante y muy disputado que nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial; todos los partidos son igualados e intensos».

World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
World Cup
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT