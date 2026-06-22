La leyenda alemana Klose elogió a Messi tras ver caer su récord de tantos años. Klose, retirado con 16 goles en Copas del Mundo, admiró al jugador del Inter de Miami, quien marcó un doblete y llevó a Argentina a ganar 2-0 a Austria el lunes.

«Siempre he dicho que Messi no es ningún don nadie», afirmó el jugador de 48 años. «Para mí, Leo es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Enhorabuena, campeón!».

El exdelantero del Bayern de Múnich, líder desde 2014, admitió que le alegraba ceder el trono a un jugador del calibre de Messi.

Antes del Mundial 2026, Klose ya preveía que su marca caería: «Me parece perfecto; el récord se romperá y, si es Messi quien lo hace, mejor. Siempre he sido su admirador».