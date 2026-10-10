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«¡Miren al Arsenal y a Arteta!»: Fàbregas respalda a los entrenadores cuestionados y ensalza el «enorme respeto» por el técnico de la Roma Gasperini antes del duelo contra el Como
Arteta, el modelo a seguir de la paciencia
Fàbregas ha utilizado el notable giro de Arteta en el Arsenal como ejemplo principal de por qué las jerarquías del fútbol deben dejar de apretar el gatillo con los entrenadores demasiado pronto. Tras comenzar su trayectoria como técnico en 2023, el entrenador del Como ha disfrutado de un ascenso meteórico, desempeñando un papel clave para llevar al club al ascenso antes de lograr un hito asombroso la temporada pasada al guiarlo hasta la Champions League en solo dos temporadas. A partir de esta rápida progresión, cree que la cultura de los resultados inmediatos está perjudicando al fútbol.
«Vi al Arsenal y Mikel Arteta acaba de renovar su contrato con el club. Ahora se pueden ver los resultados de su trabajo, pero al principio no le fue bien, dejó que la gente criticara y hablara. Tenemos que tener las ideas claras. Normalmente, aunque admito que no siempre, los resultados llegan después de unos meses», insistió Fàbregas durante su comparecencia previa al partido.
El excentrocampista también cargó contra la influencia de los directores, que considera que a veces sobrepasan sus límites y dejan que el ego dicte las decisiones deportivas. «En mi opinión, un entrenador debe poner a los jugadores en el campo con convicción. Sí veo una cuestión de ego ahí, también en los directores. ¿Cómo puedes despedir a un entrenador después de solo dos partidos? El director deportivo a veces siente que debería ser entrenador. En lo que a mí respecta, creo que un entrenador debe tener mucha fortaleza, no poder, sobre el sistema con el que juega, qué tipo de jugador se necesita. Viendo desde fuera lo que pasa cuando un entrenador pierde».
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Respeto por la longevidad de Gasperini
Centrando su atención en el próximo duelo en el Stadio Sinigaglia, Fàbregas se deshizo en elogios hacia Gasperini, de la Roma. Tras hacerse cargo de la Roma el año pasado, después de una exitosa etapa de nueve años al frente del Atalanta, el veterano técnico ha causado un impacto inmediato al guiar al conjunto giallorosso a la Champions League, además de situarlo en lo más alto de la clasificación de la Serie A tras las cinco primeras jornadas de la temporada. Gasperini se ha labrado desde hace tiempo una reputación por dar oportunidades a los jóvenes talentos e implantar un estilo de juego ofensivo y de alto voltaje que permite a sus equipos rendir sistemáticamente por encima de las expectativas.
"Hay muchos elementos que generan debate y le gustan a los medios, pero es un partido importante contra un gran equipo y un gran entrenador. Tengo un gran respeto por cómo juegan. La Roma es un equipo muy positivo y ofensivo, que incorpora muchos hombres al ataque. Gian Piero Gasperini ayudó a muchísimos jugadores a dar un paso adelante en sus carreras. A los dos nos gusta atacar, usar el movimiento, y sus partidos son entretenidos de ver. Gasperini lleva trabajando 30 años, así que solo se puede admirar su enfoque. Le tengo un respeto enorme, realmente cree en lo que hace", añadió Fàbregas.
Cómo afrontar el reto europeo
La transición a la Champions League ha supuesto una curva de aprendizaje muy pronunciada para el Como, un club que históricamente ha estado muy alejado del glamour de la élite del fútbol continental. Sin embargo, el conjunto lariano se ha adaptado de manera notable, arrancando su campaña europea por todo lo alto con una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig, y ahora se prepara para viajar para medirse al Feyenoord en su segundo partido, el miércoles.
«Cuando juegas muchos partidos, debo hacerlo bien para entender cómo está reaccionando el equipo, porque nunca hemos hecho esto antes y no puedo limitarme a explicarles cómo hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a esto lo antes posible, con el mayor número de jugadores posible, para que todos tengan su oportunidad. Yo también me pregunto si estoy más preocupado o más curioso por ver cómo reaccionamos. Quiero ver cómo va, también por mi propia experiencia como entrenador, y solo el tiempo lo dirá», admitió el técnico mientras se prepara para el partido del domingo.
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Problemas de lesiones y profundidad de plantilla
Los problemas de personal siguen afectando a ambos equipos de cara al fin de semana. Mientras que la Roma está lidiando con la baja de su portero titular, el Como ha recibido un duro golpe en su línea atacante después de que Moise Kean regresara del compromiso internacional con un problema físico.
«Kean estará de baja al menos entre una semana y 10 días, recibió un golpe feo contra Bélgica. Hablé con Roberto Mancini y con Kean, me dijeron que existe la posibilidad de utilizarle junto a otro delantero centro, pero ahora mismo no lo veo. En mi opinión, Svilar ha sido el mejor portero de la Serie A en las dos últimas temporadas. A mí no me cambia nada, pero vi con mis propios ojos a Svilar darle muchos puntos a la Roma», concluyó Fabregas.
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