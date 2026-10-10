Fàbregas ha utilizado el notable giro de Arteta en el Arsenal como ejemplo principal de por qué las jerarquías del fútbol deben dejar de apretar el gatillo con los entrenadores demasiado pronto. Tras comenzar su trayectoria como técnico en 2023, el entrenador del Como ha disfrutado de un ascenso meteórico, desempeñando un papel clave para llevar al club al ascenso antes de lograr un hito asombroso la temporada pasada al guiarlo hasta la Champions League en solo dos temporadas. A partir de esta rápida progresión, cree que la cultura de los resultados inmediatos está perjudicando al fútbol.

«Vi al Arsenal y Mikel Arteta acaba de renovar su contrato con el club. Ahora se pueden ver los resultados de su trabajo, pero al principio no le fue bien, dejó que la gente criticara y hablara. Tenemos que tener las ideas claras. Normalmente, aunque admito que no siempre, los resultados llegan después de unos meses», insistió Fàbregas durante su comparecencia previa al partido.

El excentrocampista también cargó contra la influencia de los directores, que considera que a veces sobrepasan sus límites y dejan que el ego dicte las decisiones deportivas. «En mi opinión, un entrenador debe poner a los jugadores en el campo con convicción. Sí veo una cuestión de ego ahí, también en los directores. ¿Cómo puedes despedir a un entrenador después de solo dos partidos? El director deportivo a veces siente que debería ser entrenador. En lo que a mí respecta, creo que un entrenador debe tener mucha fortaleza, no poder, sobre el sistema con el que juega, qué tipo de jugador se necesita. Viendo desde fuera lo que pasa cuando un entrenador pierde».