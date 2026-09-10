Jaissle ha expresado su frustración con el nivel del arbitraje en la Premier League después de convertirse en el primer entrenador amonestado esta temporada. El técnico de 38 años, que llegó el mes pasado a St James' Park procedente del Al-Ahli de la Saudi Pro League, vio la tarjeta amarilla del árbitro Rob Jones durante el empate 2-2 del Newcastle con el Bournemouth.

Al reflexionar sobre el incidente varios días después, Jaissle se mostró tajante al afirmar que sus acciones fueron puramente motivacionales y no disruptivas. «Espero no tener que adaptarme», dijo el alemán a los periodistas. «Dejé muy claro que estaba decepcionado. También lo dejé muy claro en muchos aspectos porque, desde mi punto de vista, si estás 20 cm fuera de tu área técnica y animas y apoyas a tu propio equipo de una manera positiva, de una manera emocional, no estoy seguro de que eso sea entonces una tarjeta amarilla».