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«¡Mirad a algunos de mis colegas!», Matthias Jaissle, técnico del Newcastle, cuestiona a los árbitros de la Premier League tras convertirse en el único entrenador amonestado por su comportamiento en la banda
Jaissle apunta al doble rasero arbitral
Jaissle ha expresado su frustración con el nivel del arbitraje en la Premier League después de convertirse en el primer entrenador amonestado esta temporada. El técnico de 38 años, que llegó el mes pasado a St James' Park procedente del Al-Ahli de la Saudi Pro League, vio la tarjeta amarilla del árbitro Rob Jones durante el empate 2-2 del Newcastle con el Bournemouth.
Al reflexionar sobre el incidente varios días después, Jaissle se mostró tajante al afirmar que sus acciones fueron puramente motivacionales y no disruptivas. «Espero no tener que adaptarme», dijo el alemán a los periodistas. «Dejé muy claro que estaba decepcionado. También lo dejé muy claro en muchos aspectos porque, desde mi punto de vista, si estás 20 cm fuera de tu área técnica y animas y apoyas a tu propio equipo de una manera positiva, de una manera emocional, no estoy seguro de que eso sea entonces una tarjeta amarilla».
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Enfrentamiento con los árbitros en St James' Park
La tensión durante el partido ante el Bournemouth era palpable, y el cuarto árbitro supuestamente advirtió a Jaissle en varias ocasiones sobre su colocación. La situación acabó estallando en el minuto 70, cuando Jones le mostró la tarjeta amarilla después de que Jaissle volviera a sobrepasar las líneas blancas de su zona designada.
«Cuestiono el beneficio de esa norma si yo solo estaba apoyando e implicándome con el equipo», señaló Jaissle al defender su apasionado enfoque de la dirección técnica. Cuando se le preguntó específicamente si creía que había otros entrenadores de la máxima categoría igual de expresivos pero que conseguían evitar las amonestaciones, el técnico del Newcastle respondió de forma tajante: «Se puede decir eso».
La nueva carta de comportamiento de los participantes
La ofensiva contra la conducta en la banda se deriva de una nueva carta sobre el comportamiento de los participantes introducida en 2023 por la Premier League, la FA, la EFL y la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Esta directriz fue diseñada para mejorar la imagen del juego garantizando que todos los ocupantes permanezcan dentro de sus áreas técnicas.
A pesar de estas sesiones informativas, Jaissle sigue sin estar convencido de que la aplicación sea justa. Tras haber dirigido solo tres partidos de la Premier League desde su nombramiento en agosto, el exentrenador del RB Salzburg está comprobando que la transición a los estándares arbitrales ingleses supone un ajuste importante. Su cautela destaca como una anomalía estadística en las primeras semanas de la temporada, lo que refuerza aún más su creencia de que su energía en la banda está siendo injustamente señalada por los oficiales del partido.
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Adaptándose al fútbol inglés
El nombramiento de Jaissle fue visto como un nuevo capítulo valiente para el Newcastle tras la salida de Eddie Howe, y la jerarquía del club llevaba varios meses preparando la transición. Sin embargo, la fricción inmediata del alemán con la PGMOL sugiere que puede haber un periodo de tensiones mientras se adapta a la rigidez del control sobre los banquillos en la Premier League.
Está por ver si Jaissle cambiará realmente su enfoque de alta intensidad, pero su cuestionamiento público de los árbitros pone el foco sobre la PGMOL de cara a la próxima jornada. Mientras el Newcastle busca escalar posiciones en la tabla, la relación entre el banquillo y los colegiados estará bajo un intenso escrutinio.
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