MIRA: Lionel Messi anota nuevamente mientras el Inter Miami toma ventaja temprana contra el FC Cincinnati en la semifinal de la Conferencia Este

Lionel Messi le dio al Inter de Miami una ventaja crucial en su semifinal de la Conferencia Este contra el FC Cincinnati, anotando de cabeza en el minuto 18 para poner a los visitantes 1-0 arriba en el TQL Stadium. El gol llegó tras un rápido contraataque iniciado por el excompañero del Barcelona Jordi Alba, quien interceptó un pase erróneo de Nick Hagglund en el mediocampo.

Alba encontró rápidamente a Messi en un espacio central, y el delantero deslizó un balón perfectamente colocado hacia el extremo argentino Mateo Silvetti en la izquierda. El joven entregó un centro preciso al área, y Messi lo encontró con un cabezazo que superó al portero Roman Celentano y se acomodó en la esquina lejana.