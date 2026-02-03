Minnesota United, en conversaciones con la estrella colombiana James Rodríguez para un espectacular fichaje en la MLS

James Rodríguez no ha aparecido en un partido competitivo desde noviembre de 2025, cuando jugó por última vez para Colombia. Su etapa más reciente en un club fue en México con León, donde registró cinco goles y nueve asistencias en 34 apariciones a lo largo de dos torneos de la Liga MX. Mientras que León llegó a los playoffs durante su primera campaña, la segunda terminó cerca del fondo de la tabla, haciendo que su estancia general en México fuera una experiencia mixta y, en última instancia, decepcionante.