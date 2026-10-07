Rompiendo su silencio sobre el asunto, el lateral izquierdo se desmarcó con firmeza de las connotaciones políticas. En declaraciones al medio húngaro Telex, Kerkez insistió en que sus acciones fueron puramente instintivas y para proteger al capitán de su selección.

«Personalmente, nunca he apoyado ni apoyo ninguna agresión en mi vida», explicó Kerkez. «No soy una persona que considere aceptable nada que perjudique a otros. Al mismo tiempo, siempre hay tensión en un partido de fútbol, y en el partido contra Ucrania, lo único que hice fue defender a nuestro capitán, mi amigo, y habría hecho esto incluso si cualquier otro país hubiera sido nuestro rival».

Añadió: «Además, es importante que mi padre no soy yo. Haga lo que haga, no puedo asumir la responsabilidad de sus actos».

La inclusión en la lista provocó una dura condena por parte de cargos del Gobierno húngaro, incluido el diputado Balazs Hidveghi, que también fue nombrado en la base de datos Myrotvorets. La viceprimera ministra húngara y ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orban, intervino para defender a sus ciudadanos y reveló que había esfuerzos diplomáticos en marcha para resolver la disputa.

«Condeno enérgicamente la estigmatización, cualquier forma de inclusión en listas negras y cualquier posible amenaza dirigida contra los ciudadanos húngaros Milos Kerkez y Balazs Hidveghi», escribió Orban en un comunicado. «Durante todo el fin de semana, además de la reunión del Gobierno, estuve en consulta constante con representantes del Gobierno ucraniano, la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ), la embajada y mis colegas para asegurarme de que todas las partes implicadas actuaran dentro de sus respectivas competencias para resolver la situación. El deporte debe girar en torno al rendimiento, la comunidad y el respeto. Agradezco a las dos asociaciones nacionales su cooperación».



