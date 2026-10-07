AFP
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Milos Kerkez rompe su silencio después de que la estrella del Liverpool y su padre fueran incluidos en una lista negra como «enemigos de Ucrania»
Un enfrentamiento sobre el césped desata una disputa diplomática
Las repercusiones diplomáticas se derivan de la derrota de Hungría por 0-1 en casa ante Ucrania en la jornada inaugural de la Nations League. La tensión se desbordó durante el duelo del Grupo B2 cuando el centrocampista de Ucrania Victor Tsygankov se vio envuelto en una discusión con el capitán de Hungría, Dominik Szoboszlai.
Reaccionando al altercado, Kerkez corrió a defender a su compañero en el Liverpool y agarró a Tsygankov por el cuello. La situación se agravó de forma drástica fuera del terreno de juego cuando el padre de Kerkez, Sebastijan, publicó una fotografía del encontronazo en su historia de Instagram, acompañada por una canción titulada Russian Paradise del rapero AK-47, en aparente referencia a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.
La publicación en redes sociales llevó a la base de datos Myrotvorets a incluir tanto al jugador como a su padre en su registro de individuos considerados hostiles hacia Ucrania. La base de datos opera de forma independiente y no tiene ninguna afiliación oficial con el Gobierno ucraniano.
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Kerkez defiende sus actos mientras interviene el Gobierno
Rompiendo su silencio sobre el asunto, el lateral izquierdo se desmarcó con firmeza de las connotaciones políticas. En declaraciones al medio húngaro Telex, Kerkez insistió en que sus acciones fueron puramente instintivas y para proteger al capitán de su selección.
«Personalmente, nunca he apoyado ni apoyo ninguna agresión en mi vida», explicó Kerkez. «No soy una persona que considere aceptable nada que perjudique a otros. Al mismo tiempo, siempre hay tensión en un partido de fútbol, y en el partido contra Ucrania, lo único que hice fue defender a nuestro capitán, mi amigo, y habría hecho esto incluso si cualquier otro país hubiera sido nuestro rival».
Añadió: «Además, es importante que mi padre no soy yo. Haga lo que haga, no puedo asumir la responsabilidad de sus actos».
La inclusión en la lista provocó una dura condena por parte de cargos del Gobierno húngaro, incluido el diputado Balazs Hidveghi, que también fue nombrado en la base de datos Myrotvorets. La viceprimera ministra húngara y ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orban, intervino para defender a sus ciudadanos y reveló que había esfuerzos diplomáticos en marcha para resolver la disputa.
«Condeno enérgicamente la estigmatización, cualquier forma de inclusión en listas negras y cualquier posible amenaza dirigida contra los ciudadanos húngaros Milos Kerkez y Balazs Hidveghi», escribió Orban en un comunicado. «Durante todo el fin de semana, además de la reunión del Gobierno, estuve en consulta constante con representantes del Gobierno ucraniano, la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ), la embajada y mis colegas para asegurarme de que todas las partes implicadas actuaran dentro de sus respectivas competencias para resolver la situación. El deporte debe girar en torno al rendimiento, la comunidad y el respeto. Agradezco a las dos asociaciones nacionales su cooperación».
Las tensiones políticas ensombrecen el Grupo B2
La controversia ha añadido una fuerte tensión extradeportiva a un grupo de la Nations League ya de por sí muy igualado. Con la guerra en curso obligando a Ucrania a disputar el partido de vuelta contra Hungría el lunes por la noche en Eslovaquia, la sensibilidad geopolítica en torno a estos encuentros sigue siendo extremadamente alta.
Kerkez se perdió ese partido de vuelta por sanción y no jugó mientras la tormenta política en torno a la actividad de su familia en las redes sociales seguía acaparando los titulares.
A pesar de su ausencia y del ruido generado a su alrededor, Hungría sigue firmemente en la pelea por acabar primera de grupo. Actualmente es segunda con siete puntos, por detrás de una selección de Irlanda del Norte que todavía no ha encajado ni un solo gol en su espectacular campaña.
- Gonzales Photo
En noviembre aguardan duelos cruciales
Hungría tratará de dejar atrás la polémica cuando viaje para enfrentarse a Georgia el 14 de noviembre. Después recibirá a la líder del grupo, Irlanda del Norte, en un duelo decisivo en el Puskas Arena el 17 de noviembre.
Mientras tanto, Ucrania, tercera clasificada y actualmente con cuatro puntos, debe lograr un resultado positivo ante Irlanda del Norte en Belfast para mantener vivas sus esperanzas. Después concluirá su campaña en la Nations League recibiendo a Georgia en Eslovaquia.
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