Milos Kerkez lanza una advertencia mientras el Liverpool se prepara para el Atlético de Madrid y una exigente acumulación de partidos

El Liverpool por fin puso en marcha su motor en la Premier League con una victoria por 2-0 sobre el Ipswich Town en Portman Road. Un doblete relámpago de Alexander Isak marcó la diferencia, pero para Kerkez la importancia del resultado fue más allá de los tres puntos. Después de un inicio titubeante en la campaña doméstica, el lateral izquierdo no tardó en destacar cómo el equipo corrigió errores anteriores para lograr un resultado muy necesario a domicilio.

Al valorar la actuación, Kerkez se deshizo en elogios hacia la contundencia del equipo. «Está muy bien. Creo que estuvimos en el partido desde el primer minuto. Es de lo que hablamos en los dos primeros partidos, que teníamos que hacerlo mejor. Creo que lo hicimos de manera sobresaliente. Obviamente, Alex está empezando a marcar y espero que eso continúe. Estoy contento con los chicos y, en general, con lo agresivos que fuimos», dijo el defensa a la web oficial del club.