Varios clubes de la Premier League se interesaron por Kusi-Asare. Sin embargo, el internacional sub-21 sueco prefiere las perspectivas del Fulham, que —según Sky— le ofrecerá un contrato a largo plazo y confía en su gran potencial pese a un primer año complicado en Londres. Ese potencial se reflejó en cuatro goles en cinco partidos con el filial ‘cottager’.

El Bayern lo fichó en febrero de 2024 al AIK Solna por 3,5 millones de euros. Con 16 años jugó con el filial sub-19 y, en la 2024/25, subió al equipo de la Regionalliga. En abril de 2025 debutó con el primer equipo del Bayern en la Bundesliga ante el Mainz (3-0), entrando en los últimos minutos.

Su segundo y último partido con el primer equipo fue en la jornada inaugural de la Bundesliga contra el RB Leipzig (6-0). Una semana después, fue cedido al Fulham.