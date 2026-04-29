¡Millie Bright se retira! La capitana del Chelsea y exjugadora de las Lionesses cuelga las botas con efecto inmediato tras una carrera de 17 años repleta de títulos

Al anunciar su retiro, Bright declaró: «Representar al Chelsea durante 12 años lo ha sido todo para mí, pero ahora digo adiós al fútbol. Lo di todo y nunca quise defender otro escudo. Estoy lista para una nueva etapa. Siempre seré del Chelsea, pero de otra forma».

Bright asumirá dos nuevos cargos en el club: administradora de su fundación y embajadora. En un comunicado, el Chelsea indicó que así podrá seguir «su apasionada labor de apoyo a los demás, que comenzó mientras nos representaba sobre el terreno de juego».

En una carta abierta a la afición, Bright añadió: «Este club lo es todo para mí. Durante mi carrera y mi vida, el Chelsea ha sido mi motivación cada día, ayudándome a superar los momentos difíciles. Le debo todo: a la gente que he conocido, a los amigos que he hecho y, sobre todo, a los recuerdos.

«Me llevo esos recuerdos a casa y, cuando tenga hijos, les contaré todo sobre mi carrera, les enseñaré las fotos y los trofeos. Ha sido el mayor regalo. Nunca esperé lo que ha sucedido en los últimos 12 años. Ni siquiera esperaba ser futbolista, y mucho menos profesional, jugar en uno de los clubes más grandes del mundo y levantar todos esos trofeos juntos».