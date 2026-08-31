El Al-Hilal no entra al mercado de fichajes, sino que parece reabrirlo de nuevo cada vez que todos creen que ha caído el telón: nombres importantes que llegan, otros que se marchan y contratos firmados por cifras enormes; luego llegan las rescisiones y las cesiones para devolver el escenario al punto de partida, en una de las reconstrucciones de plantilla más polémicas del fútbol saudí en los últimos tiempos.

Y desde el pasado enero, los movimientos del "Líder" se han convertido en tema permanente de debate entre la afición y los medios, no solo por el valor de las operaciones, sino por la velocidad con la que cambia la fisonomía del equipo.

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El Al-Hilal fichó a estrellas, luego prescindió de algunas de ellas y volvió a contratar nombres nuevos casi en las mismas posiciones, como si el club no se concediera un plazo largo para probar un proyecto antes de pasar a otro.

Lo más llamativo es que las voces que reclaman aplicar las reglas del juego limpio financiero al Al-Hilal se alzaron a medida que crecía el volumen del gasto, sobre todo porque el club posee una capacidad de compra que le otorga un lujo del que no disponen en la misma medida muchos de sus rivales.

Pero, más allá de la polémica reglamentaria, la pregunta deportiva sigue siendo más incómoda: si se gasta todo este dinero, ¿por qué no se ha traducido todavía en un dominio total de la Liga y de Asia?