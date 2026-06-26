Milán, ya es oficial: Massimo Calvelli es el nuevo director general del club rossonero y sustituye a Giorgio Furlani

Gerry Cardinaleexplica el nombramiento de Calvelli: «Desde su llegada a RedBird el año pasado, Massimo ha destacado como líder y promotor de un modelo que valora a las personas y fomenta la colaboración y la profesionalidad. Junto a David Castelblanco, socio de RedBird y bajo mi supervisión, codirigió nuestra inversión en el AC Milan. En RedBird, nuestros líderes suelen asumir un papel operativo directo en las inversiones clave para garantizar la mejor ejecución, especialmente en fases de cambio e innovación. Durante el último año, Massimo ha demostrado desempeñar este papel con eficacia, integrándose plenamente en la realidad del AC Milan. Su mandato es claro: queremos jugar para ganar, no solo para no perder, en todo lo que concierne al AC Milan, especialmente en el campo. A partir de hoy, toda la organización del club se beneficiará de su dedicación a tiempo completo, de su determinación y del sentido de urgencia con el que trabajará para devolver al club una cultura de victoria y resultados».