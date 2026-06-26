El Milan tiene un nuevo director general. Tras asumir las funciones de Giorgio Furlani —con poder de firma de hasta 10 millones de euros— tras la destitución de su predecesor, Massimo Calvelli ha sido nombrado oficialmente director general del club por el propietario Gerry Cardinale, quien hoy se ha desplazado a la sede de Casa Milan por este motivo.
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Milán, ya es oficial: Massimo Calvelli es el nuevo director general del club rossonero y sustituye a Giorgio Furlani
EL COMUNICADO
Comunicado del AC Milan: «El club nombra a Massimo Calvelli director ejecutivo. Calvelli aporta amplia experiencia internacional en deporte, desarrollo de organizaciones y plataformas comerciales globales. Además de dirigir el AC Milan, Calvelli mantendrá sus roles como director ejecutivo internacional de RedBird Development Group y socio operativo de RedBird Capital Partners. Este nombramiento refleja el modelo de RedBird, que une una visión de inversión a largo plazo con competencias operativas para acelerar la estrategia».
LAS PALABRAS DEL CARDENAL
Gerry Cardinaleexplica el nombramiento de Calvelli: «Desde su llegada a RedBird el año pasado, Massimo ha destacado como líder y promotor de un modelo que valora a las personas y fomenta la colaboración y la profesionalidad. Junto a David Castelblanco, socio de RedBird y bajo mi supervisión, codirigió nuestra inversión en el AC Milan. En RedBird, nuestros líderes suelen asumir un papel operativo directo en las inversiones clave para garantizar la mejor ejecución, especialmente en fases de cambio e innovación. Durante el último año, Massimo ha demostrado desempeñar este papel con eficacia, integrándose plenamente en la realidad del AC Milan. Su mandato es claro: queremos jugar para ganar, no solo para no perder, en todo lo que concierne al AC Milan, especialmente en el campo. A partir de hoy, toda la organización del club se beneficiará de su dedicación a tiempo completo, de su determinación y del sentido de urgencia con el que trabajará para devolver al club una cultura de victoria y resultados».
EL COMENTARIO DE CALVELLI
Estas son las primeras palabras de Massimo Calvelli como nuevo consejero delegado del Milan: «Dirigir el club en una fase decisiva de su trayectoria deportiva, en un momento igualmente crucial para todo el fútbol italiano, es una responsabilidad que asumo con seriedad y urgencia. Gerry me ha encomendado devolver al AC Milan una cultura de victoria, dentro y fuera del campo, acorde a su historia y a sus más de 600 millones de aficionados. Durante el último año he trabajado con la alta dirección del club y conozco qué aspectos deben mejorarse e innovarse. Además, estoy encantado de colaborar con nuestro nuevo entrenador, Rúben Amorim, y su cuerpo técnico, ya integrados y en sintonía con la dirección deportiva».
EL CURRÍCULUM VITAE DE CALVELLI
Antes de unirse a RedBird, Calvelli fue director ejecutivo de la ATP entre 2020 y 2025, liderando la transformación global del tenis masculino profesional. Anteriormente, ocupó cargos de liderazgo en Nike, Wilson Sporting Goods y Amer Sports. Comenzó su carrera como deportista profesional.