Milán vigila a Bergvall: quiere dejar el Tottenham este verano, este es su precio

En las primeras conversaciones entre Amorim y el equipo estratégico formado por Almstadt y Gardiner también salió a relucir el perfil del centrocampista sueco Bergvall. Para el Milan, se trataría de un perfil que encaja perfectamente con la estrategia del club: un joven talento, con buena experiencia en escenarios importantes y con un margen de crecimiento realmente notable.