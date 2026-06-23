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bergvall Getty Images

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Milán vigila a Bergvall: quiere dejar el Tottenham este verano, este es su precio

AC Milán
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Milán, todos los focos puestos en Bergvall: el centrocampista sueco quiere dejar el Tottenham para tener más minutos de juego

Primero, el Mundial con Suecia; después, un nuevo reto profesional. Lucas Bergvall tiene claro su camino entre el presente y el futuro. El jugador, nacido en 2006,quiere dejar el Tottenham para tener más continuidad y un proyecto que le permita brillar como centrocampista central. 

  • EL MILÁN ESTÁ INTERESADO

    En las primeras conversaciones entre Amorim y el equipo estratégico formado por Almstadt y Gardiner también salió a relucir el perfil del centrocampista sueco Bergvall. Para el Milan, se trataría de un perfil que encaja perfectamente con la estrategia del club: un joven talento, con buena experiencia en escenarios importantes y con un margen de crecimiento realmente notable.

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  • CARACTERÍSTICAS

    Bergvall es un «centrocampista moderno» que combina técnica, intensidad y capacidad de llevar el balón. Con 188 cm de altura, une fuerza y movilidad, lo que le permite cumplir varias funciones en el centro del campo. En el Milan de Amorim podría cumplir tres roles: mediocampista de construcción junto a uno más posicional, mediocampista “box-to-box” para explotar espacios y mediocampista encargado de presionar e impulsar las transiciones.


  • ¿CUÁNTO CUESTA?

    El Tottenham invirtió unos 8,5 millones de libras para fichar a Bergvall del Djurgardens. Tras su etapa de crecimiento en Inglaterra, su valor ha aumentado considerablemente. Se pide 40 millones de euros, aunque unos 30 millones podrían iniciar las conversaciones, ya que cada vez es más prescindible para De Zerbi.