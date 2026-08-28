Milan-Venezia, las notas de CM: Ramos, cruz y delicia; Rabiot lo cambia todo. Saelemaekers, decisivo

Maignan 6: bien al anticiparse a Adams en campo abierto con una acción de defensor consumado.

Gila 6,5: enciende San Siro cuando arranca con el balón en los pies y en dos entradas decididas para recuperar la pelota. Tiene todo para convertirse en uno de los líderes técnicos y carismáticos del equipo. (desde el 87', Gabbia s.c.)

De Winter 5,5: no está listo en las continuas verticalizaciones visitantes, especialmente en dos ocasiones en la primera parte. También corre un gran riesgo en la segunda mitad por un exceso de confianza en sus propios medios. Sin duda se siente más cómodo cuando tiene que iniciar la jugada que manteniendo una línea tan alta y tan cerca del centro del campo.

Pavlovic 6: Amorim tendrá que aceptar su lúcida confusión táctica porque es demasiado importante para el equipo. Doctor Jekyll y Mr. Hyde.

Chukwueze 6,5: gusta, y mucho, por su enorme disponibilidad en fase defensiva con diagonales profundas y precisas. A la media hora se inventa una subida desde el centro del campo a base de garra y técnica, pero no consigue colocar el remate. Soldadito.

Modric 5,5: el Venezia juega y presiona arriba, Luka intenta anticipar la jugada asumiendo unos riesgos que por poco no le cuestan un gol al Milan con el contragolpe en campo abierto que Adams no concretó. Su partido, hijo de una condición física ciertamente no óptima, acumula varios errores de bulto. (desde el 74', Jashari 6: buenas ideas en la dirección y también mucha fortuna: habría sido de reprender por cómo no consigue concretar la asistencia, magnífica, de Saelemakers, pero Halhal la empuja igualmente a la red para el 2-0).

Musah 5,5: en el 55' estrella un balón en el larguero, pero desde esa posición eso es gol, siempre. Corre mucho y para el juego del Milan hace falta un jugador con esas características, pero la calidad es modesta.

Bartesaghi 5,5: lento y torpe, regala una asistencia involuntaria a Yeboah, que por poco no adelanta a los suyos. (Desde el 87', Estupinan)

Loftus-Cheek 5: mucho ruido y pocas, poquísimas nueces. También se mueve bien en la mediapunta, intentando jugar en los medios espacios, pero es blando en los duelos y poco convencido cuando hace falta. Amorim lo manda al banquillo y desde la grada llegan algunos silbidos dirigidos al inglés. (desde el 60', Saelemaekers 7: su entrada cambia el partido, aportando esa calidad que había faltado en la primera parte. El toque para el gol de Ramos es visionario, el de Jashari delicioso)

Cisse 6: sus dos primeras acciones del partido son erróneas tanto en el concepto como en la determinación. Poco a poco entra en el partido y se aplica en función del equipo también sin balón. No muerde como en la pasada jornada en Turín, pero en conjunto la suya no es una actuación para tirar. (desde el 60', Rabiot 6,5: ¿Milan con dificultades para encontrar el camino del gol? Tranquilos, ya se encarga Adrien. Con él en el campo, siempre saliendo desde el banquillo, el Diavolo marca 4 goles y se lleva 6 puntos a casa en dos partidos).

G. Ramos 6,5: desperdicia lo imposible en la primera parte y repite al inicio de la segunda: 4 ocasiones de gol enormes. Luego aparece a tiempo en la asistencia de Saelemaekers y descarga a portería un diagonal de zurda que le vale su primera alegría en San Siro.

Amorim 6,5: muy bien tanto en la propuesta de juego como en su capacidad para leer el partido; para el portugués es un óptimo inicio de temporada.