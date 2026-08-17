Milan: un club italiano piensa en Rafael Leao. El Galatasaray no se rinde: la situación

Leao, que se perdió el duelo en Polonia contra el Manchester United por una sobrecarga muscular, sigue en la rampa de salida, pero el Milan no tiene ninguna intención de malvenderlo. Traducido: solo se marchará en determinadas condiciones. La cifra para hacerse con su ficha respecto al inicio del verano ha bajado, de 55-60 millones a 45 millones, pero por ahora no hay propuestas sobre la mesa. Según Mattia Moretto, el portugués ha tenido contactos por parte de un equipo italiano (desmentidos los rumores sobre la Fiorentina), pero por el momento el delantero cierra la puerta a un traspaso a la Serie A. No solo por una cuestión de costes.