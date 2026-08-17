Rafa Leao sigue estando en el centro del mercado. El delantero portugués no figura en la lista de salidas de Ruben Amorim, a diferencia de sus compañeros de ataque Nkunku y Gimenez, pero su futuro en el AC Milan sigue estando en duda. Según informó Sky Sport durante esta semana el ex del Lille se reunirá en persona con Gerry Cardinale para saber más. Un cara a cara solicitado precisamente por el máximo responsable del fondo RedBird Capitals, que controla al Milan, para tratar de poner punto final al caso relacionado con sus declaraciones pasadas, pero sobre todo con el presente y el futuro.
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Milan: un club italiano piensa en Rafael Leao. El Galatasaray no se rinde: la situación
Leao gusta en Italia
Leao, que se perdió el duelo en Polonia contra el Manchester United por una sobrecarga muscular, sigue en la rampa de salida, pero el Milan no tiene ninguna intención de malvenderlo. Traducido: solo se marchará en determinadas condiciones. La cifra para hacerse con su ficha respecto al inicio del verano ha bajado, de 55-60 millones a 45 millones, pero por ahora no hay propuestas sobre la mesa. Según Mattia Moretto, el portugués ha tenido contactos por parte de un equipo italiano (desmentidos los rumores sobre la Fiorentina), pero por el momento el delantero cierra la puerta a un traspaso a la Serie A. No solo por una cuestión de costes.
EL GALATASARAY SIGUE EN LA PELEA
Para Leao sigue viva la opción del Galatasaray. Tras el no de Gabriel Martinelli, que dejará el Arsenal pero no quiere trasladarse a Turquía, el 10 del AC Milan ha vuelto a ser una prioridad, pese a la llegada del mediapunta Aleksej Batrakov desde el Lokomotiv de Moscú por 25 millones. Sin embargo, el club campeón de la Super Lig no quiere ir más allá de su última oferta de 35 millones más bonus, convencido de que, con la proximidad del cierre del mercado, el Milan tendrá que rebajar sus exigencias. La ventana estival en Turquía cierra el 4 de septiembre; para Leao está preparado un contrato de cinco años por 10-12 millones de euros netos por temporada.
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