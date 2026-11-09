En esta primera fase del campeonato, el Milan ha tenido que hacer frente a varias lesiones que han limitado las rotaciones en la plantilla de Ruben Amorim. Saelemakers podría volver a estar a disposición del técnico portugués solo en el tramo final de la temporada, mientras que Gabbia y Chukwueze aún necesitarán 2/3 meses. La situación es distinta para Tomori y Loftus-Cheek, que harán todo lo posible por volver al grupo tras el parón.
Milan, Tomori y Loftus-Cheek trabajan para estar ante el Frosinone: Amorim confía en recuperar a ambos
LA SITUACIÓN
Durante el partido AC Milan-Bologna, Fikayo Tomori sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo derecho. A mediados de noviembre está prevista una nueva revisión: el exjugador del Chelsea tiene buenas posibilidades de volver a entrenarse con el grupo de cara al AC Milan-Frosinone del próximo 22 de noviembre, tras el parón por los compromisos de las selecciones.
Ruben Loftus-Cheek sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo izquierdo después del partido contra el Bournemouth y también se le realizarán nuevas revisiones en los próximos días. El objetivo, como en el caso de Tomori, es intentar estar disponible a la vuelta del parón.
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