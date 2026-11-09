Durante el partido AC Milan-Bologna, Fikayo Tomori sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo derecho. A mediados de noviembre está prevista una nueva revisión: el exjugador del Chelsea tiene buenas posibilidades de volver a entrenarse con el grupo de cara al AC Milan-Frosinone del próximo 22 de noviembre, tras el parón por los compromisos de las selecciones.

Ruben Loftus-Cheek sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo izquierdo después del partido contra el Bournemouth y también se le realizarán nuevas revisiones en los próximos días. El objetivo, como en el caso de Tomori, es intentar estar disponible a la vuelta del parón.