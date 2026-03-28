Milán, Tomori abandona la concentración de Inglaterra: se perderá el partido contra Japón y regresará antes

Llegan buenas noticias para el Milan, que verá cómo uno de sus titulares y pilares defensivos regresa antes a Milán durante este parón por los partidos internacionales: de hecho, tal y como ha comunicado oficialmente la Federación Inglesa de Fútbol, Fikayo Tomori abandona la concentración de la selección de los Tres Leones y no participará en el próximo partido amistoso que Inglaterradisputará contra Japón.

No hay ningún problema físico para el central inglés del Milan, sino simplemente una decisión del seleccionador tras el partido disputado contra Uruguay (en el que el propio Tomori fue titular).