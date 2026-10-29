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Bastó la lesión de Tomori para que el Milan se viniera abajo por completo y se derritiera como la nieve al sol.

La salida de un jugador que en verano era considerado un «marginado», que solo fue reincorporado tras el cierre del mercado y que no jugó hasta semanas después, por necesidad, marcó el giro negativo de la noche.

Esto debe hacer reflexionar: es una prueba más de que Amorim dispone de una plantilla terriblemente corta.

La culpa es, en buena medida, del club, que, ante la liga, la Europa League y la Copa Italia, y con los compromisos cada vez más numerosos de las selecciones y un riesgo creciente de lesiones, debería haber formado un grupo más amplio y de mayor calidad.

El entrenador tiene responsabilidades evidentes. Su obstinación con Estupinan sigue siendo incomprensible, al igual que algunos cambios de ayer. Ahí está el caso de Hutchinson: era uno de los mejores sobre el campo, también sin balón. Había recuperado varios balones presionando y uno de ellos se lo cedió a Cisse para el gol. Quitarlo fue un error.

La alineación con la que termina el partido es un caos total.