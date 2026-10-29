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cm grafica milan hello amorim ramos 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Andrea Longoni
Traducido por

Milan, todos en el punto de mira: Amorim, la alineación con la que acaba el partido es un caos total

AC Milán
R. Amorim
FEATURES
Opinion

El entrenador tiene responsabilidades evidentes, pero Amorim dispone de una plantilla tremendamente corta.

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Bastó la lesión de Tomori para que el Milan se viniera abajo por completo y se derritiera como la nieve al sol.

La salida de un jugador que en verano era considerado un «marginado», que solo fue reincorporado tras el cierre del mercado y que no jugó hasta semanas después, por necesidad, marcó el giro negativo de la noche.

Esto debe hacer reflexionar: es una prueba más de que Amorim dispone de una plantilla terriblemente corta.

La culpa es, en buena medida, del club, que, ante la liga, la Europa League y la Copa Italia, y con los compromisos cada vez más numerosos de las selecciones y un riesgo creciente de lesiones, debería haber formado un grupo más amplio y de mayor calidad.

El entrenador tiene responsabilidades evidentes. Su obstinación con Estupinan sigue siendo incomprensible, al igual que algunos cambios de ayer. Ahí está el caso de Hutchinson: era uno de los mejores sobre el campo, también sin balón. Había recuperado varios balones presionando y uno de ellos se lo cedió a Cisse para el gol. Quitarlo fue un error.

La alineación con la que termina el partido es un caos total.

  • El problema de Goncalo Ramos es cada vez más evidente: ni rastro de él. Y eso que llegaron balones al área: Cisse alcanzó dos y Camarda, uno. El portugués, ninguno. Siempre estaba fuera del área. Se le veía demasiado a menudo en el centro del campo. En un momento dado, estuvo a punto incluso de sacar de banda. Un asunto delicado para el Milan.

    El equipo está a 7 puntos del Inter (aunque el objetivo no sea el título de la Serie A) y si pierde el sábado, se quedaría nada menos que a 10 puntos. Sería devastador.

    La derrota de ayer debe hacer reflexionar porque es algo muy serio. Existe el riesgo de un golpe psicológico: no solo has perdido, sino que has perdido muy mal. Y también corres el riesgo de perder la confianza en un proyecto que acaba de empezar, pero que tiene muchas incertidumbres. Todos en el punto de mira: el club, Amorim y el equipo.

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