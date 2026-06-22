Milán: toda la plantilla, con renovaciones y reincorporaciones, será evaluada por Amorim y el equipo técnico

El Milan se despide de Niclas Fullkrug, cuyo contrato no renovará el West Ham. Se quedan en la plantilla Christopher Nkunku, Santiago Giménez y Christian Pulisic, mientras que Rafael Leão se marcha.





Además, llegarán Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado, y Francesco Camarda, de vuelta de su cesión al Lecce.