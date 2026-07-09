El inicio del mercado de fichajes del Milan es prometedor y, en cierto modo, inesperado. Aunque aún hay que valorar los próximos movimientos, las perspectivas son buenas. No solo se han cerrado fichajes importantes como los de Goncalo Ramos y Gila, sino que se aprecia un proyecto con planificación y coordinación entre el club y el entrenador, Amorim.





Además, se nota la gestión del tiempo: antes las negociaciones se alargaban hasta agosto; ahora son más ágiles, se pagan cantidades importantes, se ofrecen salarios elevados y se busca cerrar la plantilla cuanto antes, sin esperar al final del mercado.