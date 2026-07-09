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milan hello ricciGetty Images
Andrea Longoni

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Milán tiene un mercado prometedor, pero ahora necesita jugadores italianos. Hay que quedarse con Ricci; Tonali lo hizo peor en su primera temporada

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Opinion
Serie A
AC Milán

La columna de Andrea Longoni.

El inicio del mercado de fichajes del Milan es prometedor y, en cierto modo, inesperado. Aunque aún hay que valorar los próximos movimientos, las perspectivas son buenas. No solo se han cerrado fichajes importantes como los de Goncalo Ramos y Gila, sino que se aprecia un proyecto con planificación y coordinación entre el club y el entrenador, Amorim.


Además, se nota la gestión del tiempo: antes las negociaciones se alargaban hasta agosto; ahora son más ágiles, se pagan cantidades importantes, se ofrecen salarios elevados y se busca cerrar la plantilla cuanto antes, sin esperar al final del mercado.

  • La directiva rossonera debe cumplir con la norma delas plantillas: cuatro jugadores formados en el Milan y cuatro procedentes de canteras italianas. Persiste el problema de la cuota deitalianos: en la posible nueva alineación titular faltan. Gabbia bajará en la jerarquía para ser suplente del central que llegue, y Bartesaghi verá cómo un nuevo titular ocupa su puesto.


    Además, se habla de la posible salida de Ricci. No ha brillado, pero tampoco ha rendido peor que otros; fue su primer año en el Milan, y Tonali hizo menos en el suyo.


    Antes de dejarlo marchar, si fuera el club, lo pensaría dos veces: encaja en el esquema de Amorim y, al ser italiano, ayuda con las cuotas y aporta mayor sentido de pertenencia.

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  • Una última reflexión sobre Pulisic, que ayer recibió un importante respaldo del nuevo entrenador. Su valor es indiscutible, pero este año ha estado irreconocible, incluido el Mundial, en parte por las lesiones.


    Dado que suele estar lesionado, conviene preguntarse si es acertado pagarle el salario que pide. También será justo confirmar si realmente quiere seguir en el Milan.


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