La directiva rossonera debe gestionar las plantillas: necesita cuatro jugadores formados en el Milan y cuatro de canteras italianas. Persiste el problema de la cuota italiana. En la posible nueva alineación titular faltan italianos. Gabbia bajará en la jerarquía para ser suplente del central que llegue, y Bartesaghi verá cómo un nuevo titular ocupa su puesto.





Además, en las últimas horas se ha hablado de la posible salida de Ricci. No ha brillado, pero tampoco ha rendido peor que otros; fue su primer año en el Milan, y Tonali hizo menos en el suyo.





Antes de dejarlo marchar, si fuera el club, lo pensaría dos veces: encaja en el esquema de Amorim y, además,es italiano, lo que cuenta para las cuotas y para el sentido de pertenencia.