Milán tiene claro su objetivo: Amorim apuesta fuerte por Nkunku para relanzar al equipo

Nkunku llegó como delantero centro, se adaptó tarde a la liga y tardó en recuperar la forma física. Sufrió en silencio la falta de confianza y un sistema que lo obligaba a jugar de espaldas.





Ahora, con el 3-4-2-1 de Amorim, será titulary podrá mostrar su olfato goleador. El técnico busca recuperar al jugador decisivo que brilló en el Leipzig.