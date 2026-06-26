Decisión clara: Amorim apuesta por Nkunku. Entre los jugadores de la plantilla, el delantero francés reúne las características que busca el técnico portugués. Ya hubo un primer contacto formal entre Nkunku y Amorim, y pronto se reunirán de nuevo para que el exentrenador del Manchester United le reafirme su confianza de cara a la próxima temporada.
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Milán tiene claro su objetivo: Amorim apuesta fuerte por Nkunku para relanzar al equipo
TITULAR EN EL 3-4-2-1
Nkunku llegó como delantero centro, se adaptó tarde a la liga y tardó en recuperar la forma física. Sufrió en silencio la falta de confianza y un sistema que lo obligaba a jugar de espaldas.
Ahora, con el 3-4-2-1 de Amorim, será titulary podrá mostrar su olfato goleador. El técnico busca recuperar al jugador decisivo que brilló en el Leipzig.
SIRENAS TURCAS E INGLESAS
Nkunku tiene contrato con el Milan hasta 2030. Ahora disfruta de las vacaciones tras quedarse fuera de la Champions y del Mundial con Francia. El 12 de julio se presentará en Milanello y, tras la concentración, decidirá su futuro. Su agente, Zahavi, maneja ofertas de Turquía y la Premier, pero su prioridad es el Milan, también por la estima de Amorim.