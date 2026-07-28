Almastadt recibió a Kamer en la sede del Milan para una cumbre que no ha supuesto avances decisivos. El Milan ha reiterado que, en esta fase, la exigencia es de 60 millones y no hay intención de rebajar el precio. Como mucho, se tomarían en consideración ofertas que, con los bonus, alcancen esa cifra. El Fenerbahce puede llegar como máximo a 50 entre cantidad fija y bonus, aunque en la primera propuesta se había quedado en 42.