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Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan: también Leipzig y Borussia Dortmund van a por Nkunku; la cantidad que piden para venderlo

AC Milán
C. Nkunku
Roma
RB Leipzig
Borussia Dortmund
Manchester United

El delantero francés está entre los descartados por Amorim y busca un nuevo equipo.

La aventura de Christopher Nkunku en el Milan ha llegado de hecho a su fin después de solo un año. El delantero de la generación de 1997, llegado a Milán desde el Chelsea en el verano de 2025, ha sido incluido por Ruben Amorim entre los jugadores no útiles para su proyecto y, por tanto, fuera de la plantilla y en el mercado.

Hoy no forma parte de la convocatoria para el amistoso que el Milan está disputando en Polonia contra el Manchester United y el viernes dejó Milanello por motivos personales. Ahora el mercado se está moviendo por él y, además de los rumores que lo situaban en el punto de mira de la Roma y el Manchester United, en estas horas se han interesado otros dos clubes.


  • Están Leipzig y Dortmund

    Según ha informado Matteo Moretto, sobre Nkunku también han puesto sus ojos dos grandes clubes alemanes como el Leipzig y el Borussia Dortmund (hoy ocupado en un amistoso contra la Roma en el Westfalenstadion).

    Para el equipo del grupo Red Bull, además, sería un regreso clamoroso, ya que fue allí donde Nkunku explotó de verdad con la mejor temporada de su carrera en la campaña 2022/2023, que luego le llevó al Chelsea.

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  • CUÁNTO PIDE EL MILAN

    El Milan invirtió 37 millones de euros más 5 millones de euros en bonus (que no se cumplieron) para llevar a Nkunku a Milán durante el pasado verano. Para no incurrir en minusvalía, hará falta por tanto un traspaso a título definitivo por 30 millones de euros (cifras fuera de mercado actualmente) o bien una cesión de pago con opción/obligación de compra de al menos 22,6 millones de euros. Difícil, no imposible. El Milan espera: entre los apartados por Amorim, el francés es, sin duda, el que hoy tiene más mercado.

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