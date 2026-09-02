El mercado del AC Milan ha sido, en líneas generales, discreto, pero no se ha completado. Ese es el pensamiento más extendido dentro de la afición del AC Milan. Cardinale y Gardiner no han sido capaces de satisfacer todas las peticiones de Amorim, que estará llamado a redoblar esfuerzos con una plantilla que presenta varias carencias: desde el carrilero izquierdo al sustituto de Ramos, pasando por un refuerzo fundamental en defensa.
Getty Images Sport
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Milan, sorprendente operación entre bastidores: intento por Scalvini en el último día de mercado, la reconstrucción
Intento por Scalvini
Giorgio Scalvini es uno de los mejores defensas de la Serie A y desde hace tiempo ha manifestado el deseo de afrontar un nuevo y más ambicioso desafío profesional. En el día de ayer, según informó La Gazzetta dello Sport, el AC Milan intentó satisfacer ese deseo. A pesar de ello, el Atalanta respondió que hacían falta más de 40 millones, demasiado para un club que después se decantó por otros objetivos.
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