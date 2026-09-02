El mercado del AC Milan ha sido, en líneas generales, discreto, pero no se ha completado. Ese es el pensamiento más extendido dentro de la afición del AC Milan. Cardinale y Gardiner no han sido capaces de satisfacer todas las peticiones de Amorim, que estará llamado a redoblar esfuerzos con una plantilla que presenta varias carencias: desde el carrilero izquierdo al sustituto de Ramos, pasando por un refuerzo fundamental en defensa.







