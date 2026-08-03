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cm grafica leao milan 2026 16 9Getty Images

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Milan, sonrisas australianas para Leao: el delantero portugués, encaminado al 'no' al Fenerbahçe, qué cambia en el mercado

AC Milán

Las imágenes de Sky hablan de un Leao sereno y sonriente a las órdenes de Amorim: ¿ha cambiado de idea el portugués?

La única certeza en esta fase es que el mood ha cambiado. Leao ya no es el jugador inquieto de finales de mayo que quería irse del Milan a toda costa; la sensación es que está replanteándose su futuro lejos de Milán. Ayer había publicado una foto entrenándose en Perth a la que puso como fondo un fragmento de la canción "22 Meu Vulgo", que dice así: “Recordando la manera en que me haces sentir, si el amor que teníamos fuera real, entonces ¿por qué deberías irte y marcharte? He pensado en quedarme. Me he caído y me he levantado. Estoy luchando por concentrarme. Lo confieso, no me gusta fracasar".  

En la pieza de hoy de Sky, el atacante portugués fue captado mientras se reía y bromeaba con sus compañeros, realizando los ejercicios con una gran sonrisa dibujada en el rostro.

  • BUENA SINTONÍA

    Con Amorim y su cuerpo técnico parece haber buen feeling, a Leao le gusta su juego ofensivo y la metodología utilizada en los entrenamientos. Son primeras señales que de momento no lo dicen todo, pero abren una nueva posibilidad: Leao tiene contrato hasta 2028 y hoy son más altas las opciones de su continuidad que las de una salida.

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  • Rumbo al no

    Un mes para el final del mercado es una vida y el Milan sigue centrado en la salida de Leao, salvo que se den determinadas condiciones: una valoración de 50 millones y una operación a título definitivo. En las últimas horas, Leao ha lanzado mensajes negativos al Fenerbahce, que estaba preparando una segunda oferta para presentar al Milan. El 'no' parece definitivo, a la espera de entender qué hará el Galatasaray. Mientras tanto, Rafa se entrena y sonríe al Milan.

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