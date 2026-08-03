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cm grafica leao milan 2026 16 9Getty Images

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Milan, sonrisas australianas para Leao: el delantero portugués apunta al 'no' al Fenerbahçe, pero también está el Galatasaray; qué cambia en el mercado

AC Milán

Las imágenes de Sky muestran a un Leao tranquilo y sonriente a las órdenes de Amorim: ¿el portugués ha cambiado de idea?

La única certeza en esta fase es que el mood ha cambiado. Leao ya no es el jugador inquieto de finales de mayo que quería irse del Milan a cualquier precio; la sensación es que está replanteándose su futuro lejos de Milán. Ayer publicó una foto entrenándose en Perth a la que puso como fondo un fragmento de la canción "22 Meu Vulgo", que dice así: “Recordando la forma en que me haces sentir, si el amor que teníamos fuera real, entonces ¿por qué deberías irte y marcharte? He pensado en quedarme. Me he caído y me he levantado. Estoy luchando por concentrarme. Lo confieso, no me gusta fracasar".  

En la pieza de hoy de Sky, el delantero portugués fue captado mientras se reía y bromeaba con sus compañeros, realizando los ejercicios con una gran sonrisa dibujada en el rostro.

  • BUENA SINTONÍA

    Con Amorim y su cuerpo técnico parece haber un buen feeling, a Leao le gusta su juego ofensivo y la metodología utilizada en los entrenamientos. Son los primeros indicios que por ahora no lo dicen todo, pero abren una nueva posibilidad: Leao tiene contrato hasta 2028 y hoy son más altas las opciones de que siga que las de una salida.

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  • Hacia el no.

    Un mes para el final del mercado es una vida y el Milan sigue centrado en la salida de Leao, salvo que se den determinadas condiciones: una valoración de 50 millones y una operación a título definitivo. En las últimas horas Leao ha lanzado mensajes negativos al Fenerbahce, que estaba preparando una segunda oferta para presentar al Milan. El 'no' parece definitivo, también teniendo en cuenta el avance de los gialloblu en la negociación por Sarr, del Crystal Palace, a la espera de entender qué hará el Galatasaray.

    El Galatasaray, de hecho, como escribe Milan News, sería un destino más del agrado de Leao, que es muy amigo de Osimhen y que por tanto no ha cerrado a esta posibilidad. Mientras tanto, sin embargo, Rafa se entrena y sonríe en el Milan.

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