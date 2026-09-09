El capitán del Fenerbahçe, Milan Skriniar, liderará a su equipo en el Chobani Stadium mientras el club pone fin a una ausencia de 18 años de la fase principal de la Champions League frente a la Roma. El gigante turco superó tres rondas de clasificación bajo las órdenes del entrenador Ismail Kartal para asegurar su regreso.

En la rueda de prensa previa al partido, junto a Kartal, Skriniar reconoció la carga emocional que supone devolver el fútbol europeo de élite a Estambul.

El defensa subrayó que la plantilla es plenamente consciente de lo que este hito significa para la afición después de casi dos décadas de ausencia.



