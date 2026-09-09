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Milan Skriniar siente una «enorme responsabilidad» mientras el Fenerbahçe pone fin a 18 años de ausencia en la Champions League contra la Roma
Skriniar lidera al Fenerbahce tras una espera de 18 años
El capitán del Fenerbahçe, Milan Skriniar, liderará a su equipo en el Chobani Stadium mientras el club pone fin a una ausencia de 18 años de la fase principal de la Champions League frente a la Roma. El gigante turco superó tres rondas de clasificación bajo las órdenes del entrenador Ismail Kartal para asegurar su regreso.
En la rueda de prensa previa al partido, junto a Kartal, Skriniar reconoció la carga emocional que supone devolver el fútbol europeo de élite a Estambul.
El defensa subrayó que la plantilla es plenamente consciente de lo que este hito significa para la afición después de casi dos décadas de ausencia.
- Getty Images Sport
El capitán destaca la responsabilidad hacia la afición
Skriniar subrayó que el equipo siente una profunda obligación de ofrecer una actuación memorable ante su rival italiano. Instó a sus compañeros a sumar el máximo de puntos para poner en marcha su campaña europea.
El internacional eslovaco insistió en que el Fenerbahce entra en cada torneo con la ambición de alcanzar el nivel más alto.
«Sentimos una enorme responsabilidad hacia nuestra afición con el regreso de la Champions League a este estadio después de 18 años», declaró Skriniar. «Queremos sumar nuestros primeros puntos mañana».
Apuntando a las debilidades de la Roma de Gasperini
Al analizar al rival, Skriniar reconoció el gran momento de la Roma bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini, con el equipo de la Serie A liderando su campeonato doméstico. Sin embargo, el capitán sigue confiando en que el Fenerbahce puede encontrar espacios en la defensa italiana.
El Fenerbahce afronta el partido en busca de un resultado positivo después de sufrir una derrota en el derbi doméstico ante el Besiktas el fin de semana.
«La Roma es un rival fuerte, organizado y en forma», señaló Skriniar. «Necesitamos aprovechar sus momentos de debilidad».
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El foco se desplaza al terreno de juego del Chobani Stadium
Con Romelu Lukaku preparándose para enfrentarse a su exequipo y con varias piezas clave ausentes por lesión, el liderazgo de Skriniar será vital para los locales.
El Fenerbahce aspira a aprovechar el apasionado ambiente de Estambul para superar a la Roma y sentar una base sólida en la fase de liga.
Skriniar y sus compañeros intentarán convertir su concentración previa al partido en tres puntos cruciales en el mayor escenario del fútbol europeo.
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