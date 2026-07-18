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lucumi bologna 2024 25 espressioneGetty

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Milán, se propone a Lucumi, del Bolonia: la respuesta del club rossonero y su valor real

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Bolonia, Lucumi a punto de marcharse: la cláusula ha caducado, sus agentes lo proponen al Milan

Amorim está encantado con Gila y su llegada ha sido recibida con gran entusiasmo por parte del entrenador portugués. Sin embargo, el fichaje del español no será el único para una defensa que está a punto de decir adiós a Fikayo Tomori. Inácio, del Sporting de Lisboa, sigue siendo una opción; incluso en los últimos días ha habido contactos para mantener vivo el interés.

  • OFERTA DE LUCUMI

    Jhon Lucumi, defensa colombiano nacido en Cali en 1998, quiere dejar el Bolonia. La Juventus negocia su fichaje desde hace semanas, pero aún no hay acuerdo. Sus agentes lo han ofrecido al Milan, que busca refuerzos para la defensa.

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  • ¿CUÁNTO CUESTA?

    La cláusula de rescisión de Lucumi, de 28 millones, ha caducado. Ahora el Bolonia puede negociar su traspaso por unos 23 o 24 millones.

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