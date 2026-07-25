Hacer caja. Una especie de imperativo categórico en el Milan tras el doble golpe de cerca de 100 millones de euros que ha llevado a la corte de Rubén Amorim a Gonçalo Ramos y Mario Gila. Entre los futbolistas que no entran en el proyecto técnico del Milan figura, sin duda, Santiago Gimenez, actualmente de vacaciones tras el desgaste del Mundial con México y además centrado en la recuperación del esguince de segundo grado en el tobillo derecho (el mismo que fue operado el pasado diciembre) sufrido en el partido de cuartos de final contra Inglaterra.
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Milan, se calienta la operación Santiago Gimenez con la Lazio: las cifras de la posible operación y el factor Mario Gila, todo lo que hay que saber
LA LAZIO ESTÁ AQUÍ
La Lazio de Gennaro Gattuso le sigue la pista desde hace algunas semanas al exdelantero centro del Feyenoord, en busca de un nueve que complete una parcela ofensiva en la que, a día de hoy, los únicos jugadores en ese puesto son Boulaye Dia y Petar Ratkov. El club biancoceleste había identificado como primera opción a Carlos Espì, delantero de la generación de 2005 que milita en el Levante (viene de una temporada de 11 goles en 25 partidos de Liga), pero está valorado en no menos de 25 millones de euros de la cláusula de rescisión prevista en un contrato que expira en junio de 2028 y que también tiene pretendientes en la Premier League. Por estas razones, el club del presidente Claudio Lotito está trabajando en opciones alternativas y una de ellas es la que representa Santiago Gimenez.
CUÁNTO CUESTA AL MILAN
Sin marcar en la Serie A desde el 9 de mayo de 2025, y con la camiseta del Milan desde el partido de la Coppa Italia contra el Lecce del 23 de septiembre de 2025, el jugador nacido en 2001 y de orígenes argentinos fue fichado por 30 millones de euros (más bonus) en febrero de 2025 y firmó un contrato hasta junio de 2029. Su coste anual en balance, entre la cifra de la amortización y el salario bruto, se estima en 11,3 millones de euros y, sobre la base de las proyecciones del ejercicio que se cerró el pasado 30 de junio, la cantidad mínima que el Milan debería ingresar para no generar minusvalías se sitúa en torno a los 20 millones de euros. Un valor destinado a bajar aún más si el club milanés se abriera a una fórmula que vaya al encuentro de las dificultades de la Lazio para fichar, es decir, la cesión con obligación de compra condicionada.
LOS LÍMITES DE LA LAZIO
A comienzos del verano, la entidad capitalina recibió de hecho de la FIGC el visto bueno para operar con saldo cero y eso significa que, para liberar una plaza para el fichaje de Santiago Gimenez, sobre todo a nivel salarial (el mexicano percibe 4,6 millones de euros brutos por temporada) debería crear las condiciones ideales. Ahora mismo es difícil imaginar que el Milan pueda seguir adaptándose a las necesidades de Lotito, quizá participando parcialmente en el pago del salario, pero también es cierto que la reciente operación que llevó a Mario Gila de la Lazio al Milan ha supuesto una evidente mejora en las relaciones entre ambos clubes respecto a las últimas temporadas.
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