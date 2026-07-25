Milan, se calienta la operación Santiago Gimenez con la Lazio: las cifras de la posible operación y el factor Mario Gila, todo lo que hay que saber

Sin marcar en la Serie A desde el 9 de mayo de 2025, y con la camiseta del Milan desde el partido de la Coppa Italia contra el Lecce del 23 de septiembre de 2025, el jugador nacido en 2001 y de orígenes argentinos fue fichado por 30 millones de euros (más bonus) en febrero de 2025 y firmó un contrato hasta junio de 2029. Su coste anual en balance, entre la cifra de la amortización y el salario bruto, se estima en 11,3 millones de euros y, sobre la base de las proyecciones del ejercicio que se cerró el pasado 30 de junio, la cantidad mínima que el Milan debería ingresar para no generar minusvalías se sitúa en torno a los 20 millones de euros. Un valor destinado a bajar aún más si el club milanés se abriera a una fórmula que vaya al encuentro de las dificultades de la Lazio para fichar, es decir, la cesión con obligación de compra condicionada.