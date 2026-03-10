Milán, Santiago Giménez vuelve al grupo: lo que se filtra hacia la Lazio

El calvario de Santiago Giménez ha llegado a su fin: su regreso al campo está muy cerca.

Buenas noticias para el Milan y para Massimiliano Allegri, porque, tal y como había anunciado el técnico de Livorno en los últimos días, el delantero mexicano ha completado el proceso de recuperación y readaptación y ahora se prepara para volver a ponerse a disposición del equipo para el final de la temporada.

¿Ya a partir del partido contra la Lazio? Las últimas indicaciones desde Milanello y lo que se filtra sobre el partido en el Olímpico.