Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images

Traducido por

Milán, Santiago Giménez vuelve al grupo: lo que se filtra hacia la Lazio

El Milan recupera al delantero mexicano, que vuelve al grupo 133 días después de su último partido.

El calvario de Santiago Giménez ha llegado a su fin: su regreso al campo está muy cerca.

Buenas noticias para el Milan y para Massimiliano Allegri, porque, tal y como había anunciado el técnico de Livorno en los últimos días, el delantero mexicano ha completado el proceso de recuperación y readaptación y ahora se prepara para volver a ponerse a disposición del equipo para el final de la temporada.

¿Ya a partir del partido contra la Lazio? Las últimas indicaciones desde Milanello y lo que se filtra sobre el partido en el Olímpico.

  • GIMENEZ VUELVE AL GRUPO

    La noticia del día es la más esperada: Santiago Giménez ha vuelto a entrenar con el grupo.

    Tras el día libre concedido por Allegri tras la victoria en el derbi contra el Inter, el equipo ha vuelto a entrenar en Milanello. Y en la reanudación también estuvo presente el delantero centro ex del Feyenoord, festejado y recibido por sus compañeros.

    Los que jugaron el domingo en el derbi permanecieron menos tiempo en el campo, mientras que los demás completaron toda la sesión al aire libre: y en esta lista también está Santi Giménez.

    • Anuncios

  • 133 DÍAS DESPUÉS DE LA LESIÓN

    El final de un largo calvario para Santiago Giménez, que jugó por última vez el 28 de octubre de 2025 en el Atalanta-Milan, cuando fue sustituido por un golpe en el tobillo.

    A partir de ahí, siguió una terapia conservadora y, posteriormente, una intervención quirúrgica para resolver definitivamente el problema, que lo mantuvo fuera de juego durante un total de 133 días, con 21 partidos perdidos entre la liga, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia.

    Ahora la lesión ha quedado atrás y el mexicano está listo para volver, mientras que Matteo Gabbia y Ruben Loftus-Cheek siguen en la enfermería del Milan.

  • ¿GIMÉNEZ CONVOCADO PARA EL LAZIO-MILÁN?

    Santiago Giménez vuelve al grupo, pero ¿estará disponible para Allegri ya en el Lazio-Milan?

    Los rossoneri visitarán a los biancocelesti en la 29ª jornada de la Serie A, partido programado para el domingo 15 de marzo a las 20:45 en el Estadio Olímpico de Roma.

    Para responder a esta pregunta serán decisivos los próximos entrenamientos, entre el jueves y el viernes se tendrán indicaciones más seguras sobre la posible convocatoria del mexicano para el partido en Roma.

    Si Giménez da garantías, podrá entrar en la lista, de lo contrario, pospondrá su regreso una semana: en la siguiente jornada, el Milan jugará en San Siro contra el Torino.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL
0