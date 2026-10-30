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Tras la presentación por todo lo alto del nuevo Generali Stadium, que será la nueva casa del Inter y el Milan, recordar los pasos que dio el Milan en febrero de 2024 podría darnos la impresión de haber retrocedido casi dos eras geológicas. Sin embargo, apenas han pasado algo más de dos años desde que la idea de Gerry Cardinale llevó al club a adquirir una extensa superficie de terrenos en el municipio de San Donato con el objetivo de construir allí su nuevo estadio propio, sin compartirlo con nadie.

En dos años ha cambiado todo, salvo una cosa: el Milan sigue siendo propietario de esos terrenos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué futuro tendrán? El propietario Gerry Cardinale ya tiene una idea concreta sobre qué desarrollar en esos espacios y cómo hacerlo.