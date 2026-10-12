Hace unos días, Saelemaekers publicó este mensaje en Instagram: «No es fácil atravesar momentos como este. Cuando amas el fútbol, duele estar lejos del campo, de tus compañeros y de lo que más quieres. Es un periodo difícil, pero lo afrontaré con paciencia, determinación y aún más ganas de volver a hacer lo que amo. Quiero dar las gracias de corazón a todos los aficionados, a mis compañeros, al staff, a mis amigos y a todas las personas que me han escrito estos días y me han hecho sentir su cariño. He leído muchísimos de vuestros mensajes y me han dado una fuerza enorme. Ahora, cabeza baja, trabajo y paciencia. Volveré más fuerte. Gracias de corazón a todos».