Saelemaekers estará en las próximas horas en Ámsterdam para una importante consulta sobre el tobillo lesionado con el profesor Gino Kerkhoffs (el mismo médico que operó a Santiago Gimenez en diciembre de 2025). El futbolista belga se lesionó durante un entrenamiento de la semana pasada en el mismo tobillo del que fue operado en 2024.
Milan, Saelemakers viaja a Ámsterdam: mañana debería ser operado del tobillo por el mismo médico que trató a Gimenez el pasado diciembre
MAÑANA, LA DECISIÓN
Salvo sorpresa, mañana Saelemakers pasará por el quirófano y será el profesor Gino Kerkhoffs quien lo opere. El exjugador de la Roma estaría después unos cuatro meses de baja, una ausencia muy importante para Ruben Amorim, que estaba trabajando mucho para reconvertirlo en mediapunta. El Milan corre el riesgo de perder durante mucho tiempo una opción de calidad en la mediapunta.
EL MENSAJE EN REDES SOCIALES
Hace unos días, Saelemaekers publicó este mensaje en Instagram: «No es fácil atravesar momentos como este. Cuando amas el fútbol, duele estar lejos del campo, de tus compañeros y de lo que más quieres. Es un periodo difícil, pero lo afrontaré con paciencia, determinación y aún más ganas de volver a hacer lo que amo. Quiero dar las gracias de corazón a todos los aficionados, a mis compañeros, al staff, a mis amigos y a todas las personas que me han escrito estos días y me han hecho sentir su cariño. He leído muchísimos de vuestros mensajes y me han dado una fuerza enorme. Ahora, cabeza baja, trabajo y paciencia. Volveré más fuerte. Gracias de corazón a todos».
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