Milán, Sacchi: «Leao tiene que despertar. Así Allegri podrá lograr la hazaña»

Arrigo Sacchi, exentrenador del Milan y exseleccionador de Italia, ha analizado la lucha por el título entre el Inter y el Milan en las columnas de La Gazzetta dello Sport.

Según el exentrenador y actual comentarista de fútbol, el club rossonero tiene serias posibilidades de ganar el título con la remontada que está en manos de Massimiliano Allegri. Sin embargo, será necesario que el equipo de Chivu siga sin convencer, con muchos elementos en declive por «menos determinación» que en el pasado, y que Rafael Leao despierte.

Estas son sus palabras.