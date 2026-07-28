Por último, volviendo a los nombres propios, el nuevo entrenador del AC Milan también le dedica palabras importantes a Luka Modric, recién renovado por otra temporada: «Aquí, en Perth, llegarán algunos jugadores que vienen del Mundial. Es difícil decir si Modric jugará: la idea es que juegue los amistosos aquí, pero nunca se sabe. ¿Cuántos años más jugará? Depende de la voluntad del jugador. Por lo que he visto la pasada temporada, todavía puede jugar a un nivel altísimo. Lo ha hecho muy bien, no solo durante la temporada, sino también en el Mundial. Creo que necesitamos experiencia. Como podéis ver, nos estamos llevando con nosotros a muchos jóvenes y, para que un joven pueda tener éxito, también debemos rodearlo de jugadores con experiencia. Es realmente importante y hemos hecho un gran esfuerzo para seguir teniendo a Luka en nuestra plantilla. A veces no importa lo rápido que corras, sino lo rápido que pienses. Y él es realmente muy fuerte en eso. Ayudará a nuestros chicos, ayudará a nuestro equipo. Queremos basar nuestro juego en la posesión del balón. Si hay una persona en el mundo que puede ser realmente útil para gestionar la posesión, ese es Luka».