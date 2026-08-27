Milan, Ricci se reúne con los agentes: no será convocado contra el Venezia, le espera el Como

Según ha podido saber nuestra redacción, Samuele Ricci no ha sido convocado por Ruben Amorim para el partido de mañana por la noche contra el Venezia. Otra señal de que la operación está a punto de cerrarse como una cesión de pago de 2 millones de euros con opción de compra de 20 millones más otros 2 millones en bonus.