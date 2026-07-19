La nueva plantilla del Milan de Rubén Amorim ha completado su primera semana de trabajo y ya hay primeras pistas sobre las decisiones del entrenador portugués respecto al futuro de algunos jugadores con los que ha trabajado en Milanello. La próxima semana, previa al amistoso del 25 de julio ante el Celtic de Glasgow, podría traer fichajes y salidas. Además del inminente traspaso de Pervis Estupiñán al Aston Villa, el centro del campo concentra la mayor atención.
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Milán: Ricci no es intocable para Amorim y podría salir al mercado. Últimas sobre el futuro de Fofana y Loftus-Cheek; la opción Hojbjerg cobra fuerza
LAS CERTEZAS
El Milan 2026/2027 se apoyará en dos pilares de la temporada pasada, motivados por olvidar la ausencia en la Liga de Campeones y dejar atrás las decepciones del último Mundial con Croacia y Francia. Luka Modric y Adrien Rabiot, cada uno a su manera, han aceptado volver al proyecto rossonero: El croata, que ya habló con Amorim, firmará pronto la renovación de un año. El francés, tras la final del tercer puesto contra Inglaterra, confirmó verbalmente que volverá. Ambos regresarán a los entrenamientos a finales de agosto.
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RICCI NO HA CONVENCIDO A AMORIM
Se esperan novedades sobre Samuele Ricci, veterano de la pasada temporada y uno de los pocos titulares con los que Amorim ha trabajado en esta primera parte de la concentración. Según Matteo Moretto, el exjugador del Torino no entraría en los planes del Milan para la próxima temporada y el técnico portugués no lo ve como prioridad. Esta situación abre diversos escenarios de mercado. Aunque tiene contrato hasta 2029 y costó 23 millones, no se le considera intransferible. Atalanta,dirigida por Maurizio Sarri, sigue de cerca al jugador. El club ya fichó a Gianluca Gaetano del Cagliari y renovó a Ederson por cinco temporadas, pese a que parecía rumbo al Manchester United.
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¿QUÉ PASA CON JASHARI?
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, interesa al Inter. Agrada al nuevo técnico y al director deportivo, Cristiano Giuntoli, quien ya lo quiso fichar para la Juventus. Segundo fichaje más caro del verano de 2025, costó 37 millones de euros más bonificaciones al Brujas. El internacional suizo llega de una temporada complicada por una grave lesión en el peroné, la poca confianza de Allegri y un Mundial discreto. Para convencer al Milan de cederlo tan pronto se necesitaría una oferta muy importante, y en las conversaciones con la directiva de via Aldo Rossi y con Gerry Cardinale, Amorim ya habría manifestado su interés por el jugador nacido en 2002.
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FOFANA Y LOFTUS-CHEEK
Sin embargo, esto no aplica a Ruben Loftus-Cheek y Youssouf Fofana.El cambio de un sistema con tres centrocampistas a uno con dos no encaja con sus características, por lo que no cumplen las exigencias del nuevo entrenador.Al inglés, con un salario de 4 millones de euros netos hasta 2027, lo siguen clubes de Inglaterra y Turquía, mientras que el francés, ex del Mónaco, tiene ofertas en la Ligue 1 y también en Turquía. El Milan debe traspasarlos para liberar margen salarial y fichar otro mediocentro más funcional. Situación similar a la de Yunus Musah, de vuelta de su cesión en el Atalanta, a quien Amorim evaluará en esta concentración antes de decidir.
OPORTUNIDAD: HOJBJERG
El Milan, aunque aún no ha cerrado fichajes, podría ofrecer al exentrenador del Manchester United un centrocampista posicional que refuerce la línea de cuatro. El último nombre que se baraja es el de Pierre-Emile Hojbjerg, nacido en 1995 y propiedad del Olympique de Marsella, que podría dejar la liga francesa tras dos temporadas muy positivas a nivel personal. Su contrato vence en 2028, pero el OM necesita dinero y el Milan podría ficharlo si libera espacio en el medio.
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