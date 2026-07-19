Milán: Ricci no es intocable para Amorim y podría salir al mercado. Últimas sobre el futuro de Fofana y Loftus-Cheek; la opción Hojbjerg cobra fuerza

Se esperan novedades sobre Samuele Ricci, veterano de la pasada temporada y uno de los pocos titulares con los que Amorim ha trabajado en esta primera parte de la concentración. Según Matteo Moretto, el exjugador del Torino no entraría en los planes del Milan para la próxima temporada y el técnico portugués no lo ve como prioridad. Esta situación abre diversos escenarios de mercado. Aunque tiene contrato hasta 2029 y costó 23 millones, no se le considera intransferible. Atalanta,dirigida por Maurizio Sarri, sigue de cerca al jugador. El club ya fichó a Gianluca Gaetano del Cagliari y renovó a Ederson por cinco temporadas, pese a que parecía rumbo al Manchester United.





MODRIC YA HA DICHO QUE SÍ: LO QUE SE SABE