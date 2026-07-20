Aunque tiene contrato hasta 2029 y costó 23 millones, Samuele Ricci no es intransferible. Sus agentes exploran opciones y han contactado con Juventus y Atalanta.





Carnevali y Massara quieren una Juventus más italiana y ya en invierno se habló de un intercambio con Gatti. En la Atalanta, Sarri, que lo pidió en la Lazio, lo respalda.