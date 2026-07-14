Al salir de la Casa Milan tras la reunión, Beppe Riso bromeó: «Para ambos, el futuro es en rojo y negro». Así, el Milan quiere conservar el control sobre ambos, sea cual sea la decisión de Rubén Amorim y su cuerpo técnico. Para Camarda la opción más concreta es una cesión a la Sampdoria, donde trabajaría con Bernardo Corradi, exayudante de Allegri y seleccionador de categorías inferiores. Comotto, que jugó la última temporada en el Spezia de la Serie B, tiene ofertas de equipos de la Serie A y la Serie B. El Milan se toma su tiempo para decidir y podría pedir a Amorim que pruebe a ambos en los primeros amistosos antes de confirmar su salida.