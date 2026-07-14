Tras el revés del caso Liberali, el Milan busca asegurarse el futuro de dos de sus mayores talentos de la cantera: Francesco Camarda y Christian Comotto. Ambos, de vuelta de sus cesiones en Lecce y Spezia, han sido convocados por el nuevo técnico, Rubén Amorim, para la primera parte de la pretemporada, donde serán evaluados antes de decidir su futuro.
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Milán, reunión en la sede con los agentes de Camarda y Comotto: se acerca la renovación, ¿qué se sabe sobre su futuro en el Rossonero?
OBJETIVO: RENOVACIÓN
Esta tarde los agentes Beppe Riso y Marianna Mecacci han acudido a Casa Milan para reunirse por segunda vez en pocas semanas con la directiva rossonera. El club quiere renovar hasta 2031 a ambos, nacidos en 2008. El contrato de Camarda, firmado al cumplir 18 años, vence en 2027, y el de Comotto, en 2028.
¿QUÉ FUTURO?
Al salir de la Casa Milan tras la reunión, Beppe Riso bromeó: «Para ambos, el futuro es en rojo y negro». Así, el Milan quiere conservar el control sobre ambos, sea cual sea la decisión de Rubén Amorim y su cuerpo técnico. Para Camarda la opción más concreta es una cesión a la Sampdoria, donde trabajaría con Bernardo Corradi, exayudante de Allegri y seleccionador de categorías inferiores. Comotto, que jugó la última temporada en el Spezia de la Serie B, tiene ofertas de equipos de la Serie A y la Serie B. El Milan se toma su tiempo para decidir y podría pedir a Amorim que pruebe a ambos en los primeros amistosos antes de confirmar su salida.
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