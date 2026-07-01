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Camarda MilanGetty Images

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Milán, reunión con los representantes de Comotto y Camarda: se decide su futuro

AC Milán
Fichajes
F. Camarda
C. Comotto

Día clave en Casa Milan para dos jóvenes rossoneri. Sportitalia informa que los agentes Beppe Riso y Marianna Meccacci han acudido a via Aldo Rossi para hablar del futuro de Francesco Camarda y Christian Comotto. Ambos, nacidos en 2008, se unirán al primer equipo en la pretemporada, pero se espera que salgan cedidos antes de que cierre el mercado.

  • AÑADA EN PRÉSTAMO

    Camarda y Comotto jugaron la temporada 2025-26 cedidos. El delantero jugó en el Lecce: 23 partidos (liga y Copa de Italia) y un gol al Bolonia, pese a una grave lesión de tobillo. El centrocampista disputó 28 encuentros en la Serie B y 2 en la Copa de Italia con el Spezia. Ambos tienen contrato con el Milan hasta 2028.

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