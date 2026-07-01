Milán, reunión con los representantes de Comotto y Camarda: se decide su futuro

Camarda y Comotto jugaron la temporada 2025-26 cedidos. El delantero jugó en el Lecce: 23 partidos (liga y Copa de Italia) y un gol al Bolonia, pese a una grave lesión de tobillo. El centrocampista disputó 28 encuentros en la Serie B y 2 en la Copa de Italia con el Spezia. Ambos tienen contrato con el Milan hasta 2028.