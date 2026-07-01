Milán: reunión con los agentes de Comotto y Camarda para definir su futuro

Según MilanNews.it, el Milan quiere retener a Camarda y Comotto renovando sus contratos.





El objetivo es evitar nuevos casos como el de Liberali, protegiendo al club con una prórroga al menos hasta el 30 de junio de 2031 y un ajuste económico para ambos jugadores.





Rúben Amorim quiere verlos en directo para evaluar su aportación esta temporada.